Biden rõhutas oma aastakõnes USA tööhõive kasvu ja erakondadeülest koostööd

USA president Joe Biden pidas USA Kongressile oma aastakõne (State of The Union), milles rõhutas USA tööhõive kasvu, pooljuhtide tootmist USA-s, erakondadeülest koostööd ja Hiinat. Biden kinnitas, et huvide kattumisel tehakse Hiinaga koostööd, kuid huvide lahknemisel seistakse Ameerika Ühendriikide eest. Bideni kõnet segasid korduvalt vabariiklased, kellele kõne sisu ühel või teisel moel ei meeldinud.

Ameerika Ühendriikide president Joe Biden rõhutas oma aastakõnes (State of The Union) USA 118. Kongressile enda administratsiooni majandusprogrammi.

Samas ei saanud Bideni ettepanekud teha koostööd vabariiklastega sooja vastuvõtu osaliseks ning Bideni vastaspartei liikmed väljendasid tema kõne ajal valjult oma vastumeelsust. Bideni kõne on täismahus võimalik vaadata C-Spanis.

Joe Biden rõhutas tööhõive kasvu ning erakondadeülest koostööd

USA president Joe Biden rõhutas oma aastakõne alguses, et tema ametis oldud aja jooksul on viimase kahe aasta jooksul loodud USA-s 12 miljonit uut töökohta. Politico juhtis tähelepanu, et antud number on tõesti suur ning oma rolli mängis kahe USA suurpartei, vabariiklaste ja demokraatide, koostöö tööturu avamisel peale koroonapandeemia leebumist. Hiljem rõhutas USA president oma kõnes ka asjaolu, et töötus on praegu USA-s 50 aasta kõige madalaimal tasemel.

Joe Biden tõi lisaks esile, et koroonapandeemia ei kontrolli enam USA elanike elusid ning Ameerika Ühendriikide demokraatia pole enam ohus (viidates endise presidendi Donald Trumpi toetajate rünnakule USA Kapitooliumile).

USA president Joe Biden lisas, et on tõestanud, et demokraadid ja vabariiklased suudavad koostööd teha ning tõi ühe näitena esile julgeolekualased vaated seoses Euroopaga. Biden tõi eraldi esile, et ta on allkirjastanud üle 300 seaduseelnõu, millel on olnud mõlema USA suurpartei toetus. Biden kutsus üles ka uut Kongressi koosseisu tegema demokraatide ning Bideni administratsiooniga koostööd. Politico tõi esile, et see oli otsene üleskutse nendele vabariiklastele, kes võitsid oma Kongressi koha piirkondades, kus 2020. aastal Biden võitis presidendivalimistel Donald Trumpi.

USA president rõhutas korduvalt USA tootmissektori töökohti

President Joe Biden visandas oma kõnes ka Ameerika Ühendriikide majanduslikku lähiajalugu ning tõi esile, et head tootmissektori töökohad on liikunud ülemere teistesse riikidesse, USA-s on tehaseid suletud ning paljud varem õitsenud linnad on vaid pelgad varjud sellest, mis nad varem olid. USA poliitikule kohaselt mainis ta töökohti ja nende juurde loomist mitmel korral eri viisidel.

Joe Biden rõhutas, et tootmissektori töökohtade kaoga koos on hääbunud ka USA keskklass, mis on USA majanduse kese. Samuti kinnitas Biden, et peale töökohtade endi peab nendega kaasas käima ka väärikus ja tunnustus. Biden sedastas, et kui keskklassil läheb hästi, siis on vaestel olemas redel ülesse ja rikkad on endiselt edukad. Bideni sõnul tuleks riigi miljardäridele kehtestada miinimummaks, mis omakorda aitaks vähendada eelarvedefitsiiti. Ta tunnistas, et inflatsioon ei ole vähenenud soovitud kiirusel, kuid rõhutas, et see on ülemaailmne probleem, mida on tagant tõuganud Vladimir Putini sõda Ukrainas.

President Joe Biden tõi eraldiseisvalt esile, et hinnakasv USA-s on aeglustunud ning kütuse ja toidukaupade hinnad on odavnemas. Samuti on palgatõus ületamas inflatsiooni. Biden rõhutas lisaks, et rekordiliselt 10 miljonit ameeriklast on teinud taotluse asutamaks uusi ettevõtteid.

Biden pani rõhu pooljuhtide tootmisele USA-s

USA president Joe Biden meenutas, et kunagi tootsid Ameerika Ühendriigid 40 protsenti maailma mikrokiipidest. Praegu domineerivad seda turgu Hiina ja Taiwan, rõhutas Politico, mis on pannud Ameerika Ühendriigid on varustuskindluse pärast muretsema. Biden rõhutas oma kõnes, et USA on võtnud vastu seadusandluse, mis peaks soosima mikrokiipide tootmist USA pinnal. Sarnaselt oma eelkäijale Donald Trumpile kinnitas Biden, et mikrokiipide tootmisahel peaks algama Ameerika Ühendriikides.

Biden tahab Hiinaga koostööd ning kinnitas toetust Ukrainale

USA president Joe Biden lausus Kongressile peetud kõnes lisaks, et teeb suure rivaali Hiinaga koostööd, kuid samas kaitseb ka enda riiki. Niiviisi viitas ta eelmisel nädalal Ameerika kohal lennanud Hiina luureõhupallile. "Olen pühendunud Hiinaga koostööle seal, kus saame edendada Ameerika huve ja tuua maailmale kasu," ütles Biden. "Kuid ärge saage valesti aru: nagu eelmisel nädalal selgeks tegime, kui Hiina ohustab meie suveräänsust, tegutseme oma riigi kaitsmiseks".

Hiina rahvavabariik on siiani eitanud, et õhupalli näol oli tegu luureseadmega. Kongressi vabariiklased on Bidenit kritiseerinud, et USA ei tulistanud õhupalli juba varem alla. Biden oli võtnud arvesse aga sõjaväelaste nõu, kes ütlesid, et maismaa kohal alla tulistatuna oleks inimesed võinud alla tulistatud õhupalli tükkidega pihta saada.

Joe Biden kinnitas samuti, et ameeriklased seisavad kindlalt Ukraina selja taga ja kavatsevad neid lõpuni toetada.

Bideni sõnul peaks rohkem investeerima sotsiaalprogrammidesse

Joe Biden rõhutas oma kõnes lisaks, et USA valitsus rohkem investeerima erinevatesse julgeoleku, sotsiaal- ja kogukonnaprogrammidesse. "Teame, et politseinikud riskivad iga päev ja öö oma eluga. Teame, et küsime neilt tihti liiga palju. Nad peavad olema nõustajad, sotsiaaltöötajad, psühholoogid," tõi Biden esile.