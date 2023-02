Meedia: Ukraina HIMARS-i rünnakud sõltuvad USA antud koordinaatidest

USA lehe The Washington Post teatel koordineerib Ukraina enda HIMARS-i rünnakuid Ameerika Ühendriikide ja teiste liitlastega, kes suudavad vajalikele sihtmärkidele anda täpsemad koordinaadid. Sedasi tagatakse täpsus ja säästetakse raketimoona.

The Washington Post teatas, et Ukraina täppisrünnakud HIMARS-i mitmikraketiheitjate ja teiste pikamaa ründesüsteemidega sõltuvad Ameerika Ühendriikide ja teiste riikide luure antud koordinaatidest või koordinaatide kinnitustest. Seda kinnitasid lehele nii USA kui ka Ukraina allikad.

Ukraina väed on HIMARS-i mitmikraketiheitja ja roomikutel liikuva M270 abil rünnanud nii Vene laskemoonaladusid, vägede koondumiskohti kui ka muid olulisi sihtmärke. Sellist sihtmärkide koordineerimist ei ole lehe väitel varem kajastatud. Samas kinnitas Ukraina raketi- ja suurtükivägede väljaõppe eest vastutav kindralmajor Andri Malinovski lehele juba eelmise aasta oktoobris, et Ukraina lääneliitlased kinnitavad Ukrainale üle täppisrünnakute koordinaadid.

Üks Ukraina allikas kinnitas The Washington Postile, et sihtmärkide koordineerimine USA-ga peaks aitama veenma Ameerika Ühendriike andmaks Ukrainale veelgi pikema ründeulatusega relvastust. Ukraina täppisrünnakute tõttu on Venemaa enda laskemoonalaod ja juhtimispunktid HIMARSi rakettide laskeulatusest kaugemale asetanud. Seetõttu tahavad ukrainlased USA-lt ka pikema ründeulatusega ATACMS rakette.

Üks USA ametiisik sõnas The Washington Postile, et koordinaatide jagamine võimaldab tagada rünnakute täpsuse ning aitab säästa raketimoona. Samas rõhutas Ukraina allikas, et Ukraina ei küsi otseselt luba milliseid sihtmärke rünnata ning Ukraina väed ründavad Vene positsioone ja sihtmärke ka teiste relvasüsteemidega.

Lehe väitel algab sihtmärgi valimise protsess ukrainlaste poolelt, kes tuvastavad mõne sihtmärgi, mida tahaks rünnata. Seejärel esitatakse see info edasi mööda Ukraina relvajõudude käsuahelat, misjärel esitatakse palve USA-le täpsemate koordinaatide saamiseks. Ameerika Ühendriigid alati ei anna täpsemaid koordinaate ja sellistel puhkudel Ukraina neid sihtmärke lääneriikide antud täppisrakettidega ka ei ründa.

Ukraina kindralmajor Andri Malinovski kinnitusel oli USA luureandmetest eriti kasu Hersoni vastupealetungil kui Vene väed kasutasid Ukraina luuredroonide vastu elektroonilise sõjapidamise vahendeid.

Allikad kinnitasid lehele, et Kiiev saaks ka ilma USA luureta Vene sihtmärke rünnata, kuid sedasi raisataks väärtuslikku raketimoona. Samuti lisab koordineerimine kindralmajor Malinovski kinnitusel juurde täpsust, kuna Ameerika Ühendriikidel ja teistel NATO riikidel on ligipääs sõjalistele satelliitidele.