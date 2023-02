Osad hooldekodud on hooldusreformi eel hindu tõstnud

Koonga hooldekodus oli sel nädalal avamine ja asukaid alles kolitakse sisse. Hooldekodus on 23 kohta, kõik on avar, puhas ja valge. Uue maja puhul võiks krõbedamat hinda isegi põhjendatuks pidada, aga valla asutatud sihtasutuses nii ei tehtud. Hinnad on 900 eurost 1120 euroni.

"See sõltub sellest, kas inimene elab Lääneranna vallas või mujal. See sõltub sellest, kas temal on vaja kergemat või raskemat hooldust. Sõltub see ka sellest, kas tahetakse olla kaheses toas või üheses toas. Ravimid ja mähkmed on selle hinna sees. /.../ Me tuleme omadega välja. Me peame selle maja ehitamiseks võetud laenu tagasi maksma," rääkis SA Lääneranna Hoolekanne juhatuse liige Hille Volberg.

Häädemeeste hooldekodu sai valmis kolme aasta eest ja on samuti ilus, puhas ja valge. Majas on 69 kohta ja kõik on hõivatud. Aga sealne madalaim kohatasu on sama suur kui Koonga kõrgeim.

"Meil on hinnatasemed jaotatud neljaks. Kõige madalam tase on 1100 eurot, kõige kallim tase on 1800 eurot. Need hakkavad kehtima 1. aprillist. 1. veebruarist hakkas kehtima neljas hinnatase – 1800 eurot – uuele kliendile, kes tuleb dementsussündroomiga. Enne meil ei olnud nelja taset, oli kaks taset – üks hind oli üheses toas ja teine oli kaheses toas," selgitas Häädemeeste abivallavanem Ants Järv.

Siiani on olnud kõrgeim hind Häädemeestel 1140. Ja oluline on märkida, et uutele hindadele lisandub 200 eurot, kui klient soovib elada üheses toas. Samuti pole hinna sees retseptiravimeid.

1. juulist hakkab riik hüvitama hooldekodukulusid.

"Meil on teatud normid selle kohta, mitu hooldajat inimesel seal kohapeal on. Me teame seda, et tavalisel hooldusvajadusel on see üks arv, kui on väga suur vajadus, siis on rohkem. Ja kõik need hooldajakulud hinnaga 1350 eurot brutopalk, maksab kinni riik. See, mis jääb inimesele maksta, on see osa, mis moodustab maja, voodi ja toit ja kõik need pooled. Ja siin me alustame sellest, et 704 eurot enam-vähem katab selle poole ära. Ja kui inimene saab vähem kui 704 eurot pensioni, siis tuleb omavalitsus ja teeb selle vaheliigutuse," selgitas tervise- ja tööminister Peep Peterson.

Minister ütles, et kui omavalitsusused on hakanud hinda kruvima, siis tahavad nad ilmselt oma klientidest lahti saada. Ta lubas minna Häädemeestele uurima, milliseid erilisi teenuseid seal osutatakse, kui nii kõrget hinda küsitakse.