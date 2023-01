Hooldekodureform võib veelgi kohatasusid tõsta ja järjekordi pikendada

Põlva lähistel Piigaste Südamekodus tõusis selle aasta alguses kohatasu 930 eurolt 1030 eurole. Kui hooldusreformi uute nõuete tõttu tuleb hooldekodul palgata juurde töötajaid, siis tõuseb kohatasu veelgi.

"Kindlasti tuleb üle vaadata kohatasud ka juulikuus või enne juulikuud. Võib-olla tuleb meil personali juurde palgata, siis seoses sellega jällegi tuleb meil kohatasu tõus, sellest me ei pääse," rääkis Piigaste Südamekodu juhataja Ester Paap.

Hooldereformi tõttu on hakatud palju rohkem tundma huvi, millised on võimalused paigutada riigi poolt makstava toetuse abil oma lähedane hooldeasutusse.

"Kui praegu küsitakse meie käest hooldekodu kohta, siis kindlasti käib läbi see hooldusreform ja kuidas riik hakkab kompenseerima kohatasu. Huvi on väga suur, kuna paljudel käib ikka üle jõu kallinevate hindadega seoses seda kallist kohatasu maksta ja ilmselgelt pensionid katavad väga väikese osa sellest kohatasust," selgitas Paap.

Nii nagu paljudes hooldekodudes on ka Põlva valla hooldekodus koha järjekorrad pikad. Pärast 1. juulit võivad järjekorrad veelgi pikeneda, mistõttu inimestel tuleb veel kauem oodata, et oma lähedane hooldekodusse saada.

"Praegu on märgata seda, et juba see on tõusnud – kohtade küsimine ja soov hooldekodu koha järele. Aga tegelikult on paljud helistajad öelnud, et mul tegelikult oleks vaja, aga mul ei ole isegi seda sissetulekut, et tasuda kuni 1. juulini koha maksumus ja mida te arvate, kas 1. juulist ma saaksin äkki koha. Kahjuks me ei oska seda öelda, kas saab või mitte," rääkis Põlva valla hooldekodu juhataja Helen Metsma.