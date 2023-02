Jevgenia Kara-Murza: vägivald ja hirm hoiavad venelasi protestimast

Venemaa režiimi poolt sõjavastase tegevuse eest vangistatud opositsioonilise poliitiku ja ajakirjaniku Vladimir Kara-Murza abikaasa Jevgenia Kara-Murza rääkis intervjuus ERR-ile, et venelased ei lähe massiliselt võimu vastu protestima, kuna 20 aastaga on Vladimir Putin teisitimõtlejate vastu vägivalda kasutades loonud üldise hirmu õhkkonna.

Milline on viimane informatsioon teie abikaasa Vladimir Kara-Murza kohta?

Mu abikaasa on praegu silmitsi 24-aastase range režiimiga vangistusega.

Seni on esitatud kolm süüdistust. Esiteks, sõjavastase rääkimise eest. Esimese kriminaalasja põhjenduseks toodi tema kõne USA Arizona osariigi parlamendisaadikutele, kus ta rääkis Venemaa armee sõjakuritegudest Ukrainas. Ta kutsus üles looma Nürnbergi stiilis tribunali, et mõista kohut nende inimeste üle, kes panevad toime agressioonikuritegusid Ukrainas.

Teine kriminaalasi algatati detsembris poliitvangide toetuseks korraldatud ürituse eest Moskvas Sahharovi keskuses, mis toimus 2021. aasta oktoobris. Üritus toimus kahasse keskusega Memorial. Mõlemad organisatsioonid on Venemaal suletud ja kuulutatud soovimatuks.

Kolmanda juhtumi põhjenduseks toodi kolm avalikku kõne, mille ta tegi eri rahvusvahelistel platvormidel. Ta esines NATO-s, USA kongressis ja Norras Helsingi komitees, kus ta rääkis totaalsest meediatsensuurist Venemaal ja vajadusest tagada Venemaa avalikkuses ligipääs objektiivsele ja sõltumatule informatsioonile. Ta rääkis massilisest poliitilisest repressioonist Venemaal ja nn põhiseaduse referendumi illegitiimsest sisust, mis andis Vladimir Putinile aluse tühistada varasemad presidendiametiajad ning tagada endale tsaari positsioon igaveseks.

Nende kolme kõne põhjal süüdistati mu abikaasat riigireetmises. Ametliku süüdistuse kohaselt ohustasid need kõned Venemaa Föderatsiooni riiklikku julgeolekut ja kahjustasid Venemaa Föderatsiooni rahvusvahelist mainet.

Olles hea huumorimeelega inimene, kirjutas mu abikaasa hiljem artikli ajalehele Washington Post, milles väljendas meelitatust Vene võimude tähelepanu üle, kuid keegi ei suudaks Venema Föderatsiooni rahvusvahelist mainet paremini kahjustada kui Vladimir Putin.

Teda hoitakse endiselt Moskva 5. kinnipidamiskeskuses, selle kõige tugevamini valvatud osas, mis on mõeldud mõrvaritele ja väljapressijatele. Ta on kongis, mille uksel on kolm lukku, ka toiduluugi ees, ning okastraat akende ees.

Ei mina ega mu lapsed pole saanud temaga vestelda 2022. aasta aprillist. Alates kinnipidamisest aprillis on ta võidelnud õiguse eest vestelda telefonitsi oma lastega. Detsembris, ja olen kindel, et see oli mõeldud jõulukingitusena, sai ta lõpliku ametliku keeldumise. Ametlikus dokumendis öeldi, et vestlus lastega võib ohustada juurdluse käiku tema vastases kriminaalkaasuses. Tavaline psühholoogiline piinamine, mida režiim kasutab oma vastaste kallal.

Kuidas te omavahel räägite?

Minu kontakt abikaasaga käib läbi advokaadi.

Kas see näitab, et Venemaa keelab igasuguse teisitimõtlemise?

Absoluutselt nii. Režiim peab seda tegema, et jätkata sõja õhutamist.

Siseriiklik survestamine ja välisriiklik agressioon on sama mündi kaks poolt. Vladimir Putin on seda teinud kogu oma valitsemisaja. Ta on endine KGB agent. Ainukene asi, mida KGB agent teab, on gulagi ehitamine. Ta tuli võimule ja alustas kohe selle eesmärgi täitmist. 2003.aastaks olid kõik peamised telekanalid suletud.

Enamus Venemaa rahvastikust, kelle peamiseks infoallikaks on telekanal, pole saanud ligipääsu ühelegi sõltumatule telekanalile 2003. aastast. See tähendab 19 aastat propagandat, sama sõnumi korduvat ja pidevat kuulmist: Venemaa on suur riik ja ümbritsetud vaenlastest. Kõik tahavad meid näha põlvili surutuna, kõik tahavad näha Venemaa lõppu. Seda sõnumit on rahvale ligi 20 aastat peale surutud.

Viimased vabad, kuid mitte õiglased valimised toimusid 2003. aastal ja selle hinnangu andsid rahvusvahelised organisatsioonid. See tähendab 19 aastat varastatud valimisi. Režiim on järjepidevalt jätnud rahva ilma nende õigustest.

On tõsi, et Venemaa ühiskonna hetkeseisu raske on hinnata, ja ühiskond pole terve, kui pole sõnavabadust, vabu ja õiglasi valimisi, kogunemisvabadust, ühinemisvabadust. Kuidas hinnata, kui pole ühtki töötavat instrumenti ühiskonna tervise hindamiseks? Demokraatlikus riigis saavad inimesed hääletada, kui valitsus ei meeldi. Nad saavad protesteerida. Ajakirjandus saab valitsuse kuritegevust kajastada ja valitsus jääb võimust ilma ja uus valitsus valitakse ametisse. Demokraatlikus riigis on viise protestida millegi vastu ja seda muuta. Venemaal pole ühtki legaalset viisi näidata vastumeelsust ja protestida.

Kas Venemaa rahvas tahab protestida? See võiks toimuda Moskvas ja Peterburis ning mõnes suuremas linnas veel, aga mitte kaugematel aladel.

Viimased protestid 2020. aastal toimusid enam kui 200 linnas. Lihtsalt polnud sõltumatut ajakirjandust, kes oleks seda kajastanud.

Eelmise aasta veebruaris suleti viimased sõltumatud väljaanded nagu telekanal Dožd, raadiojaam Ehho Moskva või ajaleht Novaja Gazeta. Enam kui tuhat online-meedia väljaannet blokeeriti, niisamuti sotsiaalmeedia nagu Twitter, Facebook, Instagram. Alates eelmise aasta veebruarist on VPN-i allalaadimised kasvanud hüppeliselt.

Venemaa on maailmas teisel või kolmandal kohal, kui vaatame VPN-i rakenduste allalaadimist, mis tähendab, et inimesed otsivad sõltumatut informatsiooni. Nad tahavad teada, mis toimub.

Kui räägime protestidest, siis eelmise aasta veebruarist alates on vahistatud üle 20 000 inimese, kes protestisid sõja vastu. Kõige tunnustatuma valitsusvälise organisatsiooni Memorial, mis on võimude poolt keelatud nagu muugi hingav ja elav, andmeil on poliitvangide arv 529. Memoriali hinnangul on see arv väga konservatiivne, sest Memorial kasutab väga karme kriteeriume poliitvangi määratlemiseks ning tegelik arv võib olla kaks korda suurem.

Kui räägite protestidest, siis peate ilmselt silmas massiproteste. Neid toimub väga harva totalitaarses või neototalitaarses riigis ning ei ole efektiivsed, kui need ka toimuvad.

Nõukogude ajal ei olnud massiproteste. Kas te mäletate, et oleks olnud? Ainsad, mis toimusid, olid 1990. aastate lõpul, kui oli perestroika ja glasnost ning kui režiimi tekkisid praod ja režiim muutus üha nõrgemaks. Inimesed tundsid lõpuks, et kui protestida, siis see võibki midagi muutuda.

Seega ühiskond ei ole veel sellises hetkes?

Usun, et miljonid inimesed Venemaal, kellele ei meeldi režiimi poliitika ja kes on vastu sõjale Ukrainas, kardavad, sest režiim on ehitatud hirmule ja põhineb hirmul.

Kui politsei vahistab protestijad, siis ta kasutab nende vastu äärmuslikku vägivalda, sealhulgas seksuaalset vägivalda. Nad kasutavad regulaarselt piinamist. Karistav psühholoogia on tagasi, mida kasutati eriti palju nõukogude dissidentide vastu.

Kui sellised asjad juhtuvad, siis politsei ja võim avalikustab need. See on mõeldud heidutuseks teistele, kes võiksid tahta protestida. Mõte seisneb selles, et kas sa tahad, et see sinuga juhtuks? Proovi ja protesti. Mõistan seda hirmu.

Üks nõukogude dissident, Vladimir Bukovski, kes oli psühhiaatrilises vanglas, mäletas, et nõukogude ajal oli palju inimesi, kes olid valmis kandma vanglakaristust nõukogude režiimi vastase protesti eest. Kuid neid, kes olid valmis selle eest minema psühhiaatriavanglasse, ei olnud palju. Ärgata igal hommikul ja küsida endalt, kas olen oma mõistuse juures, sest sinusse on süstitud teadmata ainet ja sind piinatakse iga päev... Seda režiim kasutab protestijate ja rahulolematuse vaigistamiseks.

Fakt, et inimesed lähevad protestima, vaatamata nendele meetmetele, vaatamata Stalini aegsetele vanglakaristustele, mis on 10-15 aastat sõjavastase postituse eest ja tänaval seismise eest plakatiga "Ei sõjale", siis kas seda on võimalik ette kujutada?

Lähed tänavale hüüdlausega, millel on "Ei sõjale" ning lähed selle eest 15 aastaks vangi? Inimesed endiselt teevad seda. Neid vahistatakse selle eest. See näitab, et riigis on palju rahulolematust, sest kui kogu rahvas seisaks Putini ja tema sõja taga, siis ei vajaks režiim massilisi repressioone, karistuslikku psühhiaatriat ja piinamist teisitimõtlejate vastu, sest poleks ju neid kellegi vastu kasutada.

Jevgenia Kara-Murza. Autor/allikas: Tarmo Aarma / ERR

Mida tähendab praegu olla teisitimõtleja Venemaal? Kas see tähendab Putini ja Kremli vastu olemist või on seal midagi enamat?

Dissident on kogu süsteemi vastu. Tegemist pole vaid Vladimir Putini, vaid vertikaalse võimuga. See süsteem sisaldab kõiki tema ametnikke ja oligarhe, kes on rikastunud üle 20 aasta tema võimu ajal ja kes on oma raha peitnud lääneriikides. See tähendab teisitimõtlemise mahasurumist ja sõjaliste kampaaniate korraldamist meie nabarite vastu.

Sõda Ukrainas, genotsiidiga sõda ukrainlaste vastu pole esimene sõjaline kampaania, mille Vladimir Putin algatas. 2008. aastal oli Gruusia vastu, 2014. aastal Krimmi annekteerimine, Süüria tsiviilelanikkonna pommitamine ja sõjakuriteod Tšetšeenias.

Režiim on aastaid kasutanud poliitilist mõrvamist teisitimõtlejate kõrvaldamiseks ja rahumeelsete protestijate vägivaldset mahasurumist. See sõda on viimase 20 aasta karistamatuse tulemus, mida Vladimir Putin on nautinud kõikide kuritegude toimepaneku ajal.

Putini vastu olemine tähendab, et ollakse vastu kõigele, mille eest režiim seisab. Mõistan oma kolleege, sõpru, neid, kes on vanglas ja ka neid, kes on riigist lahkunud ning neid, kes proovivad endiselt Venemaal midagi ära teha, et ainus viis, kuidas Venemaa saab olla rahus iseenda ja oma naabritega, on muutuda demokraatlikuks riigiks. See on ainus viis.

Inimesed mäletavad 1990. aastatel toimunud majanduslikku allakäiku. Arusaam, et pead ise otsustama, kes saaks olla võimul, on hävitatud. Ainus viis tunda uhkust on hoida kinni imperalistlikust mõtteviisist. Kas see pole nii?

Mina ega mu abikaasa ei vaja seda. Ka mitmed sõbrad ega need tuhanded venelased, kes protesteerisid ja on nüüd üle riigi vanglates.

Rääkida inimestest kui monoliitsest massist on vale nii mitmel tasemel. Narratiiv. Kui kõikidele inimestele omistada teatud omadused ja neid portreteeritakse kui madalasordilisi just nendele omadustele viidates, siis see pole mitte vale, vaid teame ka, millise katastroofilise tulemuseni selline narratiiv viis minevikus. Minu arvates pole sellisel narratiivil 21. sajandil kohta.

Venelased on sama erinevad nagu kõik teisedki rahvad maailmas. Maailmas pole rahvast, kellele justkui ei sobitu demokraatia. Seda pole olemas. Seda narratiivi on kerge ümber lükata. Vaadake kaht Koread või Hiinat ja Taiwani. Need on needsamad geneetilised hiinlased, kellest mõni elab demokraatias ja mõni totalitaarse režiimi all. Siin pole midagi arutada. Venelased on sama erinevad nagu teisedki.

Imperialistliku narratiivi olemasolu riigis, mis on sajandeid olnud impeerium, pole ebanormaalne. Probleem kerkib siis, kui see muutub ainsaks narratiiviks. Kui seda surutakse rahvale peale ja mingit alternatiivi pole. Seda narratiivi on võimud surunud 23 aastat. Sellest juba rääkisime, kuidas Venemaa on suur riik, mida ümbritsevad vaenlased ja kõik tahavad meid näha põlvili.

Aga kui linnadest eemale minna, kus pole teid parandatud ja kus ...

Absoluutselt nii, sest võim on väga tsentraliseeritud ja kõik otsused tehakse Moskvas. Venemaa Föderatsioon pole tegelikult kunagi olnud föderatsioon. See on probleem. Fakt, et ülisuurel territooriumil, kus elab üle 190 rahvast, on kõik otsused tehtud Kremlis, on arulage. Aga see on nii, sest Vladimir Putin vajab seda nii. Ta vajab kontrolli kõige üle. See peab muutuma.

Venemaa Föderatsioon peab ellujäämiseks ja demokraatlikuks saamiseks muutuma loomulikuks föderatsiooniks, kus regioonidel on oma eelarve, vabad ja õiglased valimised, kus inimesed saavad valida oma parlamendi ja kubernere ning viisi üle, kuidas piirkond areneb ja teiste regioonidega kaubandust korraldab. Nii see peaks olema. Kõik demokraatiameelsed venelased, kes režiimiga võitlevad, võitlevad selle nimel. Me tahame, et Venemaa oleks igav demokraatlik riik.

Aga inimesed kardavad töökoha pärast, laste kooli- või lasteaiakoha pärast. Igapäevaelus ellujäämine muutub palju tähtsamaks kui need väärtused, millest me rääkisime.

Kas teie ei kardaks?

Ma olen nii vana, et mäletan seda aega. Venemaa oli ka selles murranguhetkes. Kas venelased on taas valmis nendeks aegadeks nagu 1990. aastatel?

Esiteks, kui mulle öeldakse, et venelased pole julged ja miks nad ei lähe miljonitena tänavatele, siis küsin alati vastu, et kaaluge, millest te olete valmis loobuma. Kas olete valmis riskiga, et satute karistuspsühhiaatriahaiglasse? Aga vägistamine? Aga vanemlike õiguste äravõtmine, sest teid peetakse võimetuks kasvatama õiget patriootlikku venelast? Milleks olete valmis?

Teiseks, nagu ütlesin, massiprotestid 1990. aastate alguses toimusid siis, kui režiimi tekkisid praod ja inimesed nägid režiimi nõrgemaks muutuvat. Putini režiimi ehitab üle riigi gulage. Nad mõistavad inimesed süüdi puhta paberiga seismise eest. Ühel juhul seisis politseiraportis, et inimesed seisid tänaval nähtamatu sõjavastase hüüdlausega.

Mida selles olukorras teha ja kuidas julgustada inimesi võitlema? Usun, et selleks on vaja mitut elementi. Esiteks, Ukraina peab sõja võitma Ukraina tingimustel. Vladimir Putin on pääsenud kuritegude eest vastutamisest oma valitsemisaja jooksul. Seetõttu on nii tähtis, et Ukraina võidaks oma tingimustel sõja, mis tähendab, et iga Vene sõdur peab lahkuma Ukraina territooriumilt, sealhulgas illegaalselt okupeeritud aladelt. See saadab signaali Putinile ja tema režiimile, et ta enam ei pääse puhtalt kuritegudest. See saadab selge signaali teistele väiksematele diktaatoritele piirkonnas, et kui nad midagi sarnast kaaluvad, siis nii juhtub ja nad ei pääse puhtalt.

Kõik need, kes on agressioonikuritegude ja sõjakuritegude eest vastutavad, peavad minema kohtu ette. Režiim peab saama karistuse selle eest, mida on teinud Ukrainale.

See on esimene vajalik samm. See nõrgestab Putini režiimi, sest kui tal lubatakse väljapääs konfliktist ja näidata ükskõik, mida võiduna, nagu näiteks kui Ukraina on surutud annetama osa territooriumist Vladimir Putini meeleheaks, siis see tugevdab režiimi. Siis jätkub sõjaõhutamine, sest ta peegeldab seda võiduna vähemusele, kes teda riigis toetab. Ta näitab seda võiduna, kogub jõudu ja mõne aasta pärast ründab uuesti.

Teine osa, mis režiimi veelgi nõrgestab, on sanktsioonid. Need peavad jätkuma. Majanduslikud sanktsioonid, et sõjapidamine muutub veelgi kulukamaks. Sihitud isikutevastased sanktsioonid niisamuti. Need võimaldavad lääne demokraatlikel riikidel külmutada raha, mis on Vene rahvalt ja maksumaksjatelt varastatud ning peidetud lääne pankadesse. Mitte ainult sihitud Magnitski sanktsioonid, mille nimel on mu abikaasa võidelnud alates 2010. aastast, vaid ka sanktsioonid inimestele, kellele omistatakse inimõiguste rikkumisi, et nad ei saaks siseneda demokraatlikesse riikidesse sealsete hüvede nautimiseks, saadavad selge signaali neile, kes on režiimi vastu nii riigis kui välismaal. Et globaalne demokraatlik kogukond ei võrdsusta tervet riiki režiimiga, mis represseerib sedasama riiki aastaid.

Kolmas faktor, mis režiimi nõrgestab ja lõpuks allavett saadab, on toetus ja solidaarsus selle osaga Vene rahvast, kes mõistab toimuvat ja proovib võidelda nii riigis sees, kus tuhandeid vahistatakse endiselt, neid, kes on vanglas ja neid, kes tegutsevad Venemaal põhimõtteliselt põranda all, kui ka välismaale põgenenud tuhandeid, kes olid sunnitud lahkuma tagakiusamise eest ja olid kuulutatud välisagendiks või soovimatuks, kuid nad jätkavad oma tööd. Nagu näiteks Memoriali keskus. Keskus jätkab poliitilise olukorra jälgimist Venemaal, nagu ka OVD-Info ja Vaba Venemaa fond, kus ma töötan.

On mitmeid vajalikke initsiatiive, mida veavad demokraatiameelsed organisatsioonid väljaspool Venemaad, et toetada demokraatiameelset liikumist Venemaal, sõltumatuid ajakirjanikke, ühiskonnaaktiviste. Inimesed oleksid palju innukamad jätkama proteste ja tööd režiimi kukkumise nimel, kui näeksid solidaarsust demokraatlikelt riikidelt, kelle hulka nad tahavad kuuluda, selle kriitika asemel, et justkui ei tee piisavalt või piisavalt hästi või õige hüüdlausega õiges kohas jne.

Seega usute, et inimesed on valmis tulema tänavatele protestima. Samas on neid, kes ei taha osaleda sõjas, kuid usuvad, et Putin on tugev juht ehk vene keeli krutoi ning tema alluvuses võib elada.

Kui räägime neist, kes põgenesid mobilisatsiooni eest ning mitte neist loendamatul hulgal ajakirjanikest ja ühiskonnaaktivistest, kes põgenesid töö jätkamiseks välismaale, siis esiteks, mitte kõik nad ei toeta Putinit. Usun, et nad põgenesid riigist, sest ei taha tappa.

Kas see on halb? Kas mitte selles ei seisne idee, et režiimil oleks raskem saada rohkem inimesi kahurilihaks? Et režiimil oleks raskem saada inimesi, kes tapaksid ukrainlasi? Fakt, et on inimesi Venemaal, ajupestud ja rängalt ebaterved inimesed, kes toetavad ükskõik, mis põhjusel režiimi, siis selliseid võib leida igal pool. Mitu aastat tagasi hääletasid ameeriklased Donald Trumpi poolt. Need ideed on olemas igas ühiskonnas.

Ameeriklastel oli alternatiiv ja nad hääletasid teisiti järgmistel valimistel. Venelastel pole mitu aastat olnud alternatiivi. Usun, et kui neile oleks pakutud alternatiive nagu vaba meedia, sõltumatut vaba informatsiooni regulaarsel baasil ja propaganda maha keeratud, siis...

See kõik võtab aega. Pole ju üht järsku pööret, et sellest päevast peale kõik muutub heaks. Kui üks tugev liider kukub, siis tekib pikem kaose periood. Smuta vene keeles. Kui kaua see võiks kesta?

Jah, kaootiline periood võib tulla režiimi kokkuvarisemise järel. See on normaalne, sest neototalitaarsest režiimist ei saa ühe ööga (nipsutab sõrmi) demokraatlikuks. Kaose aeg ilmselt tuleb, kuid selle kestvust saab lühendada, kui on loodud õiged tingimused. Kui inimesed on nõus alustama suurt tööd ehitada riik rusudest üles ja muuta riik demokraatlikuks. Kui nad suudavad üle elada repressiivse aja ja nad on alles, et tagada, et Venemaa ei muutu taas totalitaarseks riigiks.

Üks asi aitaks palju kaasa, ja seda ei tehtud 1990. aastatel pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist, et Vene rahvas peab läbima väga raske ja valusa mineviku tunnistamise. Toimuma peavad avalikud kohtuprotsessid ja enamus rahvast, keda on ajupestud mitte ainult viimased kaks aastakümmet, vaid enne seda 70-aastase nõukogude aja jooksul, mõistaks, mida on tehtud tihtipeale nende nimel. Millised kuritegusid on tehtud ja milles nad on olnud osalised, kui vaikisid. Seda tuleb teha. Ilma selleta ei saa me lehekülge pöörata ja me suuda ehitada demokraatlikku süsteemi, sest pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist, mil seda ei tehtud, siis vaid mõni aasta hiljem tuli Vladimir Putin võimule.

Peame läbima reflektsiooni ja mõistmise protsessi, et neid kuritegusid ei tohi enam kunagi sooritada ning mõista, et vaikimine tähendab kaasosalust.

Kas neid inimesi – ajaloolasi, kohtunikke on? Kui see tuleks väljaspoolt Venemaad, siis ma ei usu, et rahvas selle heaks kiidaks.

Kui räägime agressioonikuriteost ja sõjakuriteost Ukrainas, siis räägime rahvusvahelisest kohtust. Usun, et lustratsioonid (avaliku võimu ametikohtadega seotud puhastus postkommunistlikus Ida- ja Kesk-Euroopas (hõlmab kandideerivate isikute taustakontrolli ning minevikutegevuse uurimist endiste eriteenistuste arhiivide põhjal) tuleb korraldada Venemaal, sest vaja on, et Vene rahvas mõistaks, mida on tehtud.

Kas see tähendaks ka venelastest kohtunikke?

Meil pole sõltumatut kohtusüsteemi olnud juba aastaid, sest kohtunikud langetavad iga päev ennekuulmatuid otsuseid protestijate vastu, siis nad on nende kuritegude, inimõiguste rikkumiste osalised Venemaal. Seega peab lustratsioon kohtunike seas toimuma niisamuti.

Jevgenia Kara-Murza. Autor/allikas: Tarmo Aarma / ERR

Ukrainlased küsivad mu kolleegidelt tihti, kes Ukrainas käivad, kuidas on võimalik venelastele andestada? Kuidas saavad ukrainlased venelastega ära leppida? Kas see on üldse võimalik?

See on kõige raskem. See täiemahuline sissetung, sest sõda algas juba 2014. aastal. Oleme rääkinud ja mu abikaasa on maailmas rääkinud lääne poliitikutele, et kompromisside tegemine Vladimir Putiniga tuleb lõpetada ning see viib vaid katastroofini.

On ajaloolisi pretsedente. Tean, et sakslastel kulus aastakümneid mõistmiseks ja aru saamiseks, mida tehti. See on sama valus venelaste jaoks. See on midagi, mis tuleb läbi teha.

Vladimir Putin on teinud meie riigi agressoriks. See on fakt. Vene armee korraldab sõjakuritegusid Ukraina territooriumil, tappes lapsi, vägistades lapsi ja naisi, sooritades jubedaid kuritegusid. (Ohkab.) Ma ei tea. See võtab aastakümneid.

Ma ei arva, et minu põlvkond näeb leppimist. See on mõistetav. Mul pole sõnu, see on arusaadav.

Ajaloolane Mihhal Šiškin püstitas küsimuse, et kuidas armastada kodumaad, mis on koletis. Millised on teie tunded Venemaa suhtes?

Olen venelane. Ma pole kunagi tahtnud jagada neid imperialistlikke nägemusi, mida Putin hindab. Mu abikaasa on venelane ja ta peaaegu suri kaks korda teistsuguse Venemaa eest võideldes, kuna teda mürgitasid FSB operatiivtöötajad Vene riigi käsul.

Nägin oma abikaasat kaks korda koomas kahe aasta jooksul. Meie lapsed on sügavalt traumeeritud oma koomas isa nähes, kes ei suutnud mitu kuud käia pärast mõlemat mürgitamist. Nüüd on ta vanglas.

Mul on kolleege ja sõpru, kes on vangis Venemaal ja kes on sunnitud põgenema riigist, mida nad armastavad. Nemad on ka venelased. Me võitleme režiimiga.

Venelased on samasugused nagu teised rahvad ja teeme kõik, mis võimalik, et algatada selle režiimi kukkumine. Usun, et olen vastutustundlik Vene kodanik, kes kutsub tribunali looma nende üle, kes sooritavad sõjakuritegusid Ukrainas. Nende üle, kes vastutavad agressioonikuritegude eest. Usun, et olen vastutustundlik Vene kodanik, kes kutsub selle valitsuse läbivalgustamisele ja avalikke kohtuprotsesse, et rahvas mõistab, milles on olnud osaline vaikimisi.

Usun, et olen vastutustundlik Vene kodanik, kui ei püsi vaiki ja jätkan abikaasa tööd. Ma ei võitle üksnes tema nimel, kuigi mõte oli kasvatada lapsi koos ja temaga kõrvuti, kuid räägin nende sadade tuhandete venelaste nimel, keda režiim taga kiusab, kuna nad astuasid talle vastu. Teate, kui küsite, kuidas olen oma riigi üle uhke, siis ma olen uhke nende inimeste üle. Olen uhke oma abikaasa üle. Olen uhke viisi üle, kuidas meie lapsed hakkama saavad. Isegi, kui nad on üdini hirmul oma isa pärast, püsivad nad temaga. Nad mõistavad, miks ma olen pidevalt eemal. Vanasti oli isa lennukis ning olin pidevalt käeulatuses. Nüüd on isa vanglas Venemaal ja mina olen pidevalt lennukis ning nad põhimõtteliselt kasvavad ise. Aga nad on meie kõrval. Nad ütlevad, et mõistavad, miks ma seda teen ja et teen head tööd. Olen uhke nende üle. Olen uhke oma sõprade ja kolleegide üle, kes jätkavad võitlust, vaatamata väljavaadetele.

Mis on kõige ilusam asi, mida välismaa peaks nägema Venemaal, kui see õudus lõpeb?

Need inimesed. Inimesed, kes on vastamisi piinamise ja represseerimisega. Karistuspsühhiaatriaga. Nad seisavad Ukraina kõrval ja Putini režiimi vastu. Kui Venemaal on tulevik, siis on see nende inimeste käes. Usun, et nende võitlust tuleb märgata.

1969. aastal läks seitse inimest Punasele väljakule, et protesteerida Nõukogude Liidu sissetungi vastu Tšehhoslovakkiasse. Seitse inimest 300 miljonist. Seitse inimest. Praha ajaleht kirjutas hiljem, et vähemalt on seitse põhjust, mistõttu ei saa venelasi vihata. Täna on selliseid inimesi tuhandeid.

Kui meie riigil on tulevik, siis on see nende inimeste käes. Ma ei usu, et küsimus pole kvantiteedis, vaid kvaliteedis. Igaüks neist, kes tänavale läheb, mõistab, millega ta vastamisi on. Millise vägivallaga ta silmitsi on, kui langetab otsuse protestida. Ja siiski nad teevad seda. Usun, et neid hääli tuleb kuulda. Nad on ära teeninud kuulamise.