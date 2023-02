Brüssel ärgitab liikmesriike eelarve-eeskirjade reformiga edasi minema

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Brüssel kutsus Euroopa Liidu (EL) liikmesriike üles lõpetama võimalikult kiiresti kõnelused eelarvepuudujäägi eeskirjade reformi osas. Komisjon tahab soodustada investeeringuid rohetehnoloogiasse ja tagada, et Euroopa firmad säilitaksid rahvusvahelise konkurentsivõime.

Brüssel soovib stabiilsuse ja kasvu pakti (SGP) eeskirjade järgimist kohandada. Stabiilsuse ja kasvu pakt (SGP) on Brüsseli eeskirjade kogum, mille eesmärk on tagada, et EL-i riigid järgiksid usaldusväärset rahanduspoliitikat.

Euroopa Komisjoni majandusvolinik Paolo Gentiloni ütles, et liikmesriigid peavad mõistma vajadust, et reegleid on vaja muuta, vahendas Financial Times.

EL-i eelarvereeglite kohaselt peavad liikmesriigid säilitama eelarvedistsipliini, nende riigieelarve peab olema tasakaalus või ülejäägis. Reeglid peatati pandeemia tõttu, kuid peaksid jõustuma uuesti järgmisel aastal.

"Kui te lähete tagasi tavapärase, varasema korra juurde, siis ma arvan, et see pole hea sõnum meie riikidele ja majandusele," ütles Gentiloni.

Komisjon esitas novembris ettepanekud, mis nägid ette eelarvereeglite lihtsustamist. SGP reformimine on siiski Euroopa Liidu liikmesriikide seas tundlik teema. Saksamaa rahandusminister Christian Lindner on komisjoni ettepanekute osas skeptiline. Berliin tahab, et riigid jätkaksid rangete eelarvereeglite järgimist.

2024. aastal toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. Brüsseli ametnikud tahavad nüüd järgmise kuu jooksul leida ühise raamistiku, et kohandada eelarvereegleid. Ametnikud loodavad, et märtsis toimuval rahandusministrite koosolekul jõutakse raamistiku osas kokkuleppele.

"Meil on vaja poliitilist konsensust, et anda Euroopa Parlamendile võimalus arutada meie seadusandlikke ettepanekuid," ütles Gentiloni

Washington kuulutas hiljuti välja 370 miljardi dollari suuruse inflatsiooni vähendamise seaduse (IRA) ja Brüssel muretseb, et see seadus vähendab Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet. EL arutab nüüd riigiabi reeglite lõdvendamist, mis oleks vastuseks Hiina ja USA laialdasele riigiabile rohetehnoloogia sektoris. Probleemiks on aga see, et koroonapandeemia ja energiakriisi käigus on riigid juba niigi palju kulutanud raha.