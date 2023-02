Pangad ja rahandusspetsialistid pankade kasumite lisamaksustamist ei toeta

Euribori kasv on üle Euroopa pankade kasumid viinud rekordtasemetele. Mitmed riigid on reageerinud liigkasumi maksustamisega, viimati tuli ettepanekuga välja Leedu. Ka Eesti poliitikud mõtlevad pankade kasumitest.

"Neid kasumeid võiks maksustada, mis kindlasti tooks täiendavat tulu eelarvesse ja seda kaudu aitaks ka Eesti elu edendada, mitte seda kaudu, et pangad oma suured kasumid siit Eestist lihtsalt emamaale välja viivad. Ma arvan, et oleks õige ja õiglane, et kui see raha on siin teenitud, siis vähemalt osa sellest panustaks sellest ka Eesti arengusse," ütles riigikogu liige Taavi Aas (KE).

Ka teiste parteide esindajate sõnul võiks pankade kasumeid vähemalt arutada. Peaministripartei hinnangul oleks samas pankade kasumite lisamaksustamine vale.

"Meie erakorralist maksustamist vajalikuks ei pea. Kuidas võiksid intressid allapoole tulla, õigemini hoiuseintressid tõusta, laenumarginaalid alla tulla, see on paljuski ka konkurentsiküsimus. Siin on ka küsimus pankade sotsiaalses vastutustundes. Kuidas nad olukorda näevad ja kui palju nad saavad vastu tulla. Seal kindlasti seda ruumi on," ütles riigikogu liige Andres Sutt (RE).

Selgelt on maksude tõstmise vastu pangad ja nende huve esindav pangaliit.

"Kuna Eesti majandus ja selle finantseerimine põhineb valdavalt Eestis pankadel, on väga panganduskeskne, alternatiivseid rahastuvõimalusi on vähe, siis igasugune maksupoliitiline muudatus mõjutab ka kogu Eesti majandust," rääkis Eesti pangaliidu tegevjuht Katrin Talihärm.

Ka rahandusministeerium ütleb, et igasugused maksutõusud kipuvad tarbijatele edasi kanduma.

"Tahame me või ei taha, tavaliselt ettevõtjatele maksumäärade tõstmine jõuab moel või teisel ka lõpptarbija jaoks hinda. See ei käi päris ühesuunaliselt. Maksukoormust tõstetakse ja ettevõtja võtab kogu maksukoormuse kasumi arvelt enda kanda," sõnas rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika asekantsler Evelyn Liivamägi.

Eestis maksavad pangad praegu ainsa sektorina 14-protsendilist tulumaksu, mis on pigem madal.

"Maailmas on veel madalamate maksumääradega riike. Niimoodi on Eestis otsustatud ja selliselt maksumäärad praegu kehtivad," ütles Liivamägi.

Eesti Pank ütleb, et tegelikult pankade lisamaksustamise asemel võiks Eestis kaaluda, kuidas pankade erimaksusüsteem hoopiski ära kaotada.

"Pankade puhul peaks olema motiveeritud see, et nad rohkem reinvesteeriksid enda kasumit, mitte ei maksaks nii palju dividende välja. Tulekski see üle vaadata ja ära muuta," sõnas Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juht Jaak Tõrs.