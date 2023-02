Parlamendikoosseisu töö lõppemisega langeb menetlusest üle 100 eelnõu

Riigikogu menetluses on üle 100 eelnõu, mis parlamendi praeguse koosseisu töö lõppemisega menetlusest välja langevad. Üks eelnõu, mis samuti välja langeb on näiteks metsanduse arengukava.

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seedri sõnul ei toeta Isamaa keskkonnaministeeriumi esitatud metsanduse arengukava, sest seal on vasturääkivused, mida ei jõua praeguse koosseisu järelejäänud pooleteise nädalaga enam korda teha.

"Täna seda tasakaalu ei ole ja niimoodi kiirkorras seda vastu võtta enam mõistlik ei ole," ütles Seeder.

"Minu meelest ei ole see kindlasti kuigi isamaaline otsus seda viimasel hetkel prügikasti visata. Viis aastat on sajad inimesed sellega otseselt vaeva näinud," kommenteeris Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Indrek Saar.

Tähtsaks peab Saar energiahüvitistes kokku leppimist. "Kindlasti teiselt poolt see ammu oodatud kindlus, et mis saab meist siis, kui me ühel päeval vajame hooldekodukohta," lisas ta.

Seeder ütles, et riigikogu jõuab vastu võtta punasümboolika seaduse. Seaduse jõustumine pole kindel, sest selle peab välja kuulutama president.

"Kui president tõesti otsustab selle jätta välja kuulutamata pärast seda, kui selle koosseisu istungid on juba lõppenud, siis jah, ei saa sellest jõustunud seadust selle koosseisu jooksul," tõdes Seeder.

Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Erkki Keldo nimetas positiivseks riigikaitselisi otsuseid.

"Viimastel aastatel on tegelikult päris ühtselt kinnitatud üle miljardiline kaitse-eelarve ja tegelikult sama hästi on riigikogu võtnud vastu erinevad resolutsioonid Ukraina toetamiseks," rääkis Keldo.

Selle koosseisu jooksul said kõik parlamendierakonnad olla nii koalitsioonis kui ka opositsioonis. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni esimees Henn Põlluaas ütles, et tal on kahju, et abielureferendum jäi ära.

"Sellest on väga kahju. See oli üks põhjus, mille pärast liberaalsed erakonnad ka tollase valitsuse kukutasid," ütles ta.

Keskerakond jäi rahule pensioni- ning lastetoetuste ja perehüvitiste tõusuga. Keskerakonna algatatud presidendi otsevalimiste eelnõu läbis küll esimese lugemise, kuid kaugemale ei jõudnud.

"Me oleme vähemalt 11 korda andnud presidendi otsevalimiste eelnõu sisse suures saalis. On olnud vähem ja rohkem liitlasi, aga meie oma jonni ei jäta. Varem või hiljem presidendi otsevalimine tuleb," rääkis Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid.

Riigikogu 14. koosseis lõpetab oma töö 23. veebruaril ning kõik praegu menetluses olevad eelnõud, mida kokku peaaegu 100, langevad välja, et järgmine koosseis saaks alustada oma eelnõudega.