Tallinn leevendab koolide ülerahvastatust moodulmajadega

Kuigi Tallinna koolid on ülerahvastatud ja järgmisel paaril aastal läheb neis veelgi kitsamaks, on pealinn uute koolimajade ehitamisel ettevaatlik, sest paarikümneks aastaks pole mõtet neid ehitada. Küünarnukitunnet klassides loodetakse leevendada moodulmaju kasutades.

Pae gümnaasiumi uus osa valmis kolm aastat tagasi ja koolimajas on kohti 800 lapsele, aga praegu õpib seal 1300 õpilast ja kolmest moodulist hoolimata on klassides kitsas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pae gümnaasium on üks 45-st Tallinna koolist, kus lapsi on klassis normist, ehk 24 õpilasest ühes klassis, enam. Mõnes on õpilasi suisa 32. Neljandikel tuleb õppida õhtuses vahetuses.

Koolijuhi Izabelle Riitsaare sõnul saadakse praegu hakkama, kuigi ruumi võiks rohkem olla. Teisalt on ruumikitsikus tema sõnul kooli taseme näitaja.

"Vanemad hääletavad jalgadega, meil on hea meel, et lapsed tulevad ja vanemad toovad lapsed siia. Loodame, et hakkab valmima meie linnaosas veel õppeasutusi, eks siis see võrdselt jaguneb koolide vahel," ütles Riitsaar.

Tallinna haridusameti juhi Kaarel Rundu sõnul ongi Lasnamäe Kesklinna linnaosa kõrval just see piirkond, kus koolikohti kõige enam napib.

"Praegu, ja võttes arvesse lähima kolme aasta perspektiivis, kus meil kasvavad õpilaste arvud nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis, on see kõige kriitilisem periood. Peale seda toimub stabiliseerumine nii gümnaasiumis kui ka põhikoolis, kus pikemas vaates väheneb õpilaste arv drastiliselt," rääkis Rundu.

Aastatel 2030 kuni 2040 väheneb Rundu sõnul põhikoolis õppivate laste arv 10 000 võrra. Seetõttu püütakse koolikohti ennekõike ajutiselt juurde tekitada moodulite abil, näiteks Lasnamäel asuva Läänemere gümnaasiumi õuele on kavas panna kaheksa moodulit.

Linn plaanib ehitada ka kolm uut põhikooli, ühe Lasnamäele, teine Pikaliiva asumisse ning kolmas koostöös Tallinna Sadamaga Reidi teele. Kiiresti arenevasse Põhja-Tallinna uut kooli kavas ei ole, vaid Rundu sõnul plaanitakse probleem lahendada juurdeehitustega.

Suuremaks on kavas lähiajal ehitada nii Tallinna Reaalkool kui ka Westholmi gümnaasium. Nõmmel laiendatakse Kivimäe ja Nõmme põhikooli, Nõmme gümnaasiumist eraldatakse põhikooli osa ning sellele rajatakse uus maja. Tallinna 12 koolis käib õppetöö käib kahes vahetuses.