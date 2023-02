Tallinn plaanib koos Tallinna Sadamaga ehitada kooli Reidi teele

Tallinna haridusameti juht Kaarel Rundu ütles nädal tagasi "Aktuaalsele kaamerale", et linn plaanib ehitada põhikooli koostöös Tallinna Sadamaga Reidi teele.

Rundu täpsustas ERR-ile, et esitatud planeeringu põhjal asub Tallinna Sadamale kuuluv kinnistu aadressil Reidi tee 12.

"Antud ala puhul on nõue rajada sinna sotsiaalobjekt. Linn ja Tallinna Sadam on planeerimisfaasis väljendanud soovi uue kuni kolme paralleeliga põhikooli rajamiseks. Kooli rajamisega seotud edasised arengud tulenevad detailplaneeringu koostamisel läbi viidud menetlusest ning kinnistu linnale võõrandamise kokkuleppe läbirääkimisest Tallinna Sadamaga," rääkis Rundu.

Praegu on Rundu sõnul siiski veel vara rääkida täpsemast asukohast, sest see selgubki detailplaneeringu koostamise käigus.

"Kuna kõik on alles planeerimises ja midagi kindlat ei ole osapooled kokku leppinud, siis on praegu vara täpsemalt rääkida asukohast ehk asendiplaanist. Kinnistu aadress on olemas, ent see kõik selgubki detailplaneeringuga," lausus Rundu.