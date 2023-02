Selverites ID-kaardi väljastamise prohmaka süüdlane pole veel selge

RIA järelevalveosakonna juht Ilmar Toom ütles, et ID-kaarte kauplusest kätte saada on küll tore, aga see ei ole praegu kaetud olemasoleva tegevusloaga.

"Usaldusteenuse valdkond on väga rangelt reguleeritud. Seal on nõuded, mis tuleb täita, et saaks seda teenust osutada. Olemasolev tegevusluba ei katnud kauplustest väljastamist. Kui selle tegevusloa saab, siis saab seda tegevust jätkata," ütles ta.

Rikkumisest teavitas RIA-t usaldusteenuse asutaja SK ID Solutions 2. veebruaril ehk veidi aega peale seda, kui 27. jaanuaril oli hakatud Selveris dokumente väljastama.

"Dokumendid tuleb välja vahetada, sest e-allkirjastamise sertifikaat on väljastatud ilma seda vastavat protseduuri järgimata. Seadus näeb ette, et need tuleb kehtetuks tunnistada. Tehnoloogiliselt meil etteheited ei ole," ütles Toom.

"PPA, RIA ja SK vahel toimuvad regulaarsed kohtumised kogu aeg. RIA teadis kavatsusest, et hakatakse dokumente kauplustes väljastama ja ideena RIA seda toetab. See on tore algatus, aga oluline on jälgida, et kõik osapooled mängureeglitest kinni peavad. Eeldame, et kõik teavad mängureegleid, kui praegu natuke teistmoodi läks, siis peab, vaatama, mis juhtus," sõnas Toom.

Kalev Pihl, kes on SK ID Solutions juhatuse esimees, ütles, praegu saab ta kommenteerida vaid seda, et suhteliselt lühikese tähtajaga on ettekirjutus tehtud. "Tuleb täpselt nii käituda, nagu PPA ette näeb ja meie seda ettekirjutust täidame. Selles kõiges on suur hulk protseduurikat. Ma ei sa võtta seisukohta, mis jäi tegemata. Hetkel tegeleme ettekirjutuse täitmisega ega ei anna hinnanguid, mis täpselt tehtud või tegemata jäi. Kindlasti on asju, mis on tegemata, sest muidu ettekirjutust ei tule, aga on möödunud liiga vähe aega, et sellest täpsemalt rääkida," sõnas ta.

"Saime kolmapäeval teada, et peame sertifikaadid tühistama. Suhtlus sel teemal RIA-ga algas varem - see algas meie teate peale. RIA on meie järelevalveorgan ja andsime neile teada meie tegevusest, et meil on protseduurilised puudujäägid, ja sellepärast oleme täna seal, kus me oleme," ütles Pihl.

"Sisuliselt andsime puudujäägist teada selle peale, et lehest lugesime, et Selveritest väljastatakse dokumente. Ma jätaks kõigi suurepäraste mõtete ja järelduste kommenteerimise PPA-le ja RIA-le, kes on seda justkui eri otstest vedanud," sõnas Pihl.

Reedel peavad Selverist väljastatud dokumentide sertifikaadid olema kehtetuks tunnistatud, lisas ta.

PPA: Protsessis osalesid kõik osapooled

PPA identiteedi ja staatuse büroo juht Margit Ratnik lisas omalt poolt, et PPA alustas Selverites passide ja ID-kaartide väljastusega ja mingil hetkel veebruari alguses said nad RIA-lt järelepärimise küsimustega ja teadmisega, et PPA suhtes on algatatud järelevalvemenetlus. "Selle tulemusena peame ID1 formaadis dokumentide, milleks on ID-kaardid ja elamisload, sertifikaadid kehtetuks tunnistama. Nii nendel, mis on väljastatud või ootavad väljastamist," selgitas.

Ettekirjutuse raames hakkab PPA uurima, kuidas hakati dokumente väljastama ilma kehtiva tegevusloata. "Selveris dokumentide välja andmise ettevalmistus kestis enam kui aasta. Seda on tehtud koostöös kolme osapoolega, PPA, SK ID Solutions ja RIA. Kuidas me täna oleme selles olukorras, seda hakkame välja uurima," sõnas Ratnik.

"Kogu protsessi ehitasime üles kolme osapoolega – seda tehakse koostöös, et nõuded oleks täidetud. Iga osapool kannab oma rolli raames vastutust. Selle konkreetse vea vältimine oli meie kõigi kolmepoolne vastutus. Dokumente hakati väljastama 27. jaanuaril. See kuupäev oli kõigile osapooltele teada," ütles Ratnik.

PPA-l ja SK-l on täna olemas dokumentide väljastamiseks luba läbi RIA usaldusteenuse ahela. "Selles mõttes on natukene mõistetamatu, mis tänases olukorras on muutunud, ja miks me tänases olukorras oleme just praegusel hetkel. Seda, et muudatuse puhul on vajalik RIA täiendav luba, Selveri punktis väljastamiseks, see oleks pidanud ilmnema väga jõuliselt oluliselt varem. Tegelikult juba lepingute sõlmimisel ja kõige hiljemalt enne teenuse asutamise algust," rääkis Ratnik.

Kas uute dokumentide eest peab uuesti maksma või see kompenseeritakse, teeb inimesi juba murelikuks. Selle küsimusega on pöördutud juba ka ERR-i poole.

Dokumendi välja vahetamine on kodanikele tasuta, samuti kompenseeritakse neile Selveris teenuse osutamise tasud, ütles Ratnik.

Kui palju kompenseerimine ja uute dokumentide valmistamine riigile maksma läheb, pole veel teada. "See summa pole maksumaksjale väike," ütles Ratnik.

"Oleme korraldanud nii, et uue ID-kaardi saavad inimesed reedel Tallinna Pinna ja Tammsaare väljastuskohtades. Need, kes ei ela Tallinnas saavad dokumendi sealt, kus neil on mugav. Selver jätkab passide väljastust, ajutiselt on peatatud ID1 dokumentide väljastuse," sõnas Ratnik.

Dokumentide ja sertifikaatide väljastamisega Selverites võib jätkata, kui on olemas vajalikud kooskõlastused audiitorilt ja RIA-lt ning kõik dokumentidega seni tehtud tehingud on õiguspärased ning seni antud allkirjad jäävad kehtima. Dokumentide turvalisusele RIA-l etteheiteid ei ole.

ID-kaartide väljastamist alustati kuue Selveri infoletis 27. jaanuaril. Kolmapäevase seisuga oli Selveritesse tellitud 1748 ID-kaarti, millest inimestele on kätte antud ligikaudu 1100. Samuti on Selverites välja antud 92 elamisloakaarti ja 16 digitaalset isikutunnistust.

Passide väljastamine Selverites jätkub, kuna seda teenust RIA ettekirjutus ei puudutanud.