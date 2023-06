Inimesed eelistavad üha sagedamini dokumente kätte saada Selveri infoletist

Kui alates 2022. aasta lõpust on lisaks tavapärastele politsei- ja piirivalveameti (PPA) teeninduspunktidele võimalik dokumente tellides valida väljastuskohaks ka Selveri kauplused, siis PPA esindaja kinnitusel on inimesed selle võimaluse hästi vastu võtnud ning järjekorrad on lühenenud.

"Dokumentide väljastamine Selveri kauplustes on läinud käima väga hästi. Meie partner Hansab, kelle partner omakorda on Selver, on näidanud ennast väga heast küljest, väga usaldusväärsena. Nad teevad väga head tööd ja tegelikult inimesed on suhtelised altid oma dokumente Selverist kätte saama," ütles PPA identiteedi ja staatuste büroo vanemkomissar Marit Abram.

Tema sõnul näitabki see, et inimesed tahavad hajutatult üle linna oma dokumentide järel käia ja teha seda mugavalt ning paindlikel aegadel.

"Nad ei taha tulla spetsiaalselt tööpäeval ära töölt oma igapäevaste toimetuste kõrvalt ja nad eelistavad dokumente kätte saada õhtusel ajal, kuna nii või teisiti lähevad toidukauplusesse süüa ostma ja siis võtavad [dokumendid] ära oma harjumuspärasest poest," rääkis Abram.

PPA vanemkomissari hinnangul on dokumentide väljastamine muutunud kiiremaks.

"Me oleme läbi aastate tegutsenud selle nimel, et kogu kliendi teekond meie teenindustes oleks oluliselt mugavam. Mul ei ole siin kohe silme ees viie aasta tagust statistikat, aga praegu võib tõesti öelda, et need järjekorrad ei ole pikad ja inimesed pääsevad teenindaja jutule küllaltki kiiresti," rääkis Abram.

Keskmine ooteaeg linnade lõikes ei erine palju, kõikudes poole tunni piires. Näiteks eelmisel kuul oli Tartu kõige pikema ooteajaga linn, samas kui Põlva ja Valga olid kõige lühemate ooteaegadega linnad. Kuid erinevused nende vahel on niivõrd väikesed, et sõit teise linna ei õigusta ajaliselt.

Tallinnas on kõige populaarsemad dokumentide kättesaamise kohad Kadaka, Pirita ja Kolde Selver.