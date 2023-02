Eesti Energia 600-miljonine laen kergelt ei tulnud

Eesti Energia teatas neljapäeval, et allkirjastas 600 miljoni euro suuruse laenulepingu. Muutunud majanduskeskkonna ja geopoliitiliste olukorra tõttu ei saanud laen lihtsalt tulla, kuid et Eesti Energia selle tehtud sai, on Eesti majanduse jaoks hea märk.

Samuti põlevkivienergeetikas tegutsev Viru Keemia Grupp (VKG) leiab, et Eesti Energia laen on ka neile positiivne uudis. "Meil endil ei ole õnnestunud õlitootmise finantseerimiseks välisfinantseeringut kaasata pankadest. Tundub et kui sinna kõrvale piisavalt ilusat juttu rääkida, et siiski mingid võimalused on olemas," ütles Viru Keemia Grupi finantsjuht Jaanis Sepp ERR-ile.

Eesti Energia börsiteate kohaselt on suurlaen seotud kahe keskkonna-, sotsiaal- ja ühingujuhtimise peamise tulemusnäitajaga (ESG KPI): nii kohustusliku kui ka vabatahtliku süsinikuheite vähendamise ja taastuvenergia tootmisvõimekuse suurendamisega. Ehk kuigi ettevõte plaanib laenurahaga peamiselt tagasi maksta septembris aeguvaid võlakirju, sai Eesti Energia uue laenu lubadusega keskkonnajalajälge vähendada.

Suurlaenu andmine toimus pankade koostöös. Protsessi juhtis Deutsche Bank. Eestis tegutsevatest pankadest osalesid sündikaatlaenu andmisel Luminor, LHV ja Citadele.

LHV sõnul saastamise vähendamise lubaduseta ei oleks Eesti Energia pruukinud laenu saada.

"Pangad samamoodi peavad lähtuma kliimaeesmärkide täitmisest ja taastuvenergeetika osakaalu suurenemisest. Mis võis olla keeruline, on et täna Eesti Energial põlevkiviõlist energia tootmise osakaal on kõrge ja see kahtlemata tingis olukorra, kus paljud kreeditorid ütlesid ära laenu osas," ütles LHV Panga ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume.

Omaette küsimus on, kui palju mõjutasid Eesti Energia jaoks laenu saamist muud tegurid – intressimäärade tõus ja sõda Ukrainas. Nii VKG kui ka LHV ütlevad, et rahastamine on siin kandis keerukamaks muutunud.

"Viimasel poolel aastal on kogu meie piirkonna rahaturud ja rahaturgude intressimäärade olulisel määral muutunud. Üheks põhjuseks on siin Vene-Ukraina sõda. Meid, Eestit vaadatakse ikkagi kui rinderiiki ja teine siis tegelikult on tõusvad intressimäärad, mis on tinginud olulisel määral võlakirjade hindade tõusu," rääkis Nuume.

"Endiselt turud ei toimi, mis puudutab täiendavat finantseerimist meie piirkonnas olevate suuremate soovide osas. Endiselt on väga keeruline. Siin turul toimetavad sellised suured finantseerijad nagu EBRD (Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank), NIB (Põhjamaade Investeerimispank), EIB (Euroopa Investeerimispank). Teised tavapärased turuosalised on kõik äraootaval seisukohal. Jätkuvalt on keeruline suurtele projektidele rahastust leida, kui need summad on seal, ütleme pealt 300 miljonit," märkis Nuume.

Nuume sõnul ootavad rahvusvahelised finantskontsernid peamiselt kahte asja – inflatsiooni langust ja sõja lõppu.

"Soovitakse näha, et kas ja kuidas saadakse inflatsioon kontrolli alla ja milline on siis lõpuks selle kontrolli alla saamise hind, ehk siis mis on juhtunud nende riikide majanduskasvuga," ütles Nuume.

Samas ütles Nuume, et mõnevõrra võis lihtsustada laenu kokkusaamist Eesti üldine välislaenu madal osakaal. "Aga ma arvan, et keeruline summat kokku saada, sellises suurusjärgus, et pigem ikkagi oli. Aga see on jällegi sündikaadi korraldaja üsna tavapärane töö, et lõpuks saadki 24. tunnil teada, et kas sa said raha kokku, või ei saanud," rääkis Nuume.

Viide, et Eesti Energial laenu saamine võis tavapärasest keerukam olla, on ka selles, et kui saadava laenuga refinantseeritakse septembri lunastustähtajaga võlakirjad, siis ettevõtted ei eelista nii oma tegevust rahastada. Lasta pikajaalised laenud bilansis lühiajaliseks muutuda, lüües nii paigast erinevad suhtarvud. Ettevõtted eelistavad tavaolukorras pikajalisi laene pikajalistena hoida.

Kui suureks kujunes võetud laenu intress, Eesti Energia vastata ei soovinud.

Samuti LHV ei tahtnud intressi suurusest rääkida, öeldes vaid, et intressid on tõusnud nii ettevõtete kui ka riikide jaoks. "Rahale on tekkinud hind ja on tekkinud ka majandussurutisest risk, et investor võiks tahta saada suuremat tootlust võrreldes varasema perioodiga," rääkis Nuume.

VKG ütles, et kuigi nemad ei ole tükk aega laenu küsinud, siis nende näitel võiks intress vabalt olla kuus protsenti.

"Meil oli viimati laenumarginaal kolm protsenti pluss siis baasintress, mis täna on ise juba kolm protsenti. Juba selle intressiga on täna kuus. Ma millegipärast kipun arvama, et see intress oli kõrgem, aga ma ei tea. Ei oska spekuleerida," rääkis VKG finantsjuht Jaanis Sepp.

Eesti Energia pikemalt oma rahastamist praegu kommenteerima ei soostunud. Möödunud aasta auditeerimata majandustulemused käib ettevõte välja kahe nädala pärast, 28. veebruaril.