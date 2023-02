Kalurid saavad loa kormoranide arvukust ohjeldada

Kormoranide arvukus laidudel ja saartel ning Pärnu jõe ääres on võtnud sellised mõõtmed, et varsti söövad nad jõe kaladest tühjaks. Nüüd annab keskkonnaamet loa teatud ohjeldusmeetmeteks.

Neljapäeval istusid keskkonnaametis koos kalurite esindajad ja arutelu all olid meetmed, millega saaks kormoranide arvukusele piiri panna. Arutelu oli tõsine, igaüks sai sõna sekka öelda ning tõdeti, et kalavarude kaitseks on meetmed vajalikud. Seda on arutatud juba ka kala- ja linnuteadlastega, kuna kormoranide arvukus on aasta-aastalt kasvanud.

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra ütles, et kormorane on viimastel andmetel Eestis üle 34 000 paari.

"Me leppisime kalurite esindajatega kokku, et kahte moodi: keskkonnaamet on valmis lubama laidudel osalist munade õlitamist ning Pärnu jõel kormoranide hirmutamist ja heidutamist nii heli kui ka laseritega. Lõplik kava, mis on mitme aasta perspektiivis, valmib mõne kuu jooksul, aga nende tegevustega alustame juba sel aastal," selgitas Vakra.

Kormoran on hanesuurune lind, aga saledama kehaga. Tema pikkus võib olla kuni meeter, kaal kuni kolm kilogrammi ja umbes sama palju kala võib ta päeva jooksul nahka pista. Kormoranid pesitsevad kolooniatena ning Eestis on väikesaari ja laide, mille need linnud on pea täielikult vallutanud. Nüüd asuvad kalurid nendega võitlusse.

"Kalurid saavad sel aastal tõenäoliselt loa kormoranide mune õlitada. Proovime ära. Viimati tehti seda 2004. aastal. Nüüd oleme saanud kokkuleppele, et osadel pesitsusaladel teatud protsent mune õlitame ära ja niimoodi mitu aastat ja siis vaatame, kuidas on selle mõju populatsioonile," ütles kalur Tarmo Luks.