Sopi-Tootsi tuulepargi ehitus algab juba jaanuaris

Osa neist inimestest, kes on end kaheks aastaks sidunud rajatava Tootsi tuulepargiga, kogunes kolmapäeval ajaloolisse turbabriketitehasesse, kus oli võimalus juba 11 aastat kasutuseta seisvale hoonele pilk heita. Omamoodi sümboolne, et selleski hoones on elektrit toodetud, nüüd allkirjastati seal lepingud, millel on oluline mõju kogu Eesti taastuvelektri tootmisele.

Enefit Green taastuvenergia toetust ei saa, nii kerkib tuulepark elektritarbija rahaga.

"Tegemist on 255-megavatise tuulepargiga, mis on nii Eesti kui ka Baltikumi suurem tuulepark. Ja valmimisel see kahekordistab Eestis toodetava tuuleelektri koguse võrreldes tänasega. Investeeringu maksumus on 305 miljonit eurot. Kui see valmis saab, siis ainuüksi selles pargis toodetakse üle kaheksa protsendi kogu Eesti elektritarbimisest," rääkis Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas.

Kärmase sõnul saab kahe aasta jooksul kogu park valmis, esimesed tuulikud hakkavad võrku elektrit andma juba varem.

Paigaldatakse 38 tuulikut, mille labatipu kõrgus on 240 meetrit. Enefit Greenil käib korraga mitme jaama ehitamine.

"Kuus tuuleparki ja kolm suurt päikeseparki. Ja ka siiasamasse me sel aastal alustame juba suure, 63-megavatise päikesepargi ehitust. Kohe tuulepargi külje alla tuleb päiksepark," ütles Kärmas.

Põhja-Pärnumaa valla koosseisu kuuluvale Tootsi alevile tähendab tuulepark väga palju.

"See tähendab kogu kogukonnale väga odavat energiat ja tähendab ka ettevõtjatele üliodavat energiat. Juba järgmisel aastal kerkib siia roheenergia tööstuspark. See läheb enampakkumisele, me ootame investoreid, kes on huvitatud sellest, sest energia tänapäeval määrab kõik," rääkis Põhja-Pärnumaa vallavanem Aivar Mäe.

Vald on tuulepargi tõttu just Tootsi arendamise prioriteediks seadnud.

"Me korrastame koolivõrku, suveks saab valmis meie uus põhikool, värskelt renoveeritud lasteaed on korras. Peagi valmivad siia rohealevisse üürimajad. Me väga loodame, et Tootsi ärkab talveunest," ütles Mäe.

Sopi-Tootsi tuulepargi ehitavad Nordecon Betoon, Verston ja Connecto.