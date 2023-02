Madison: EKRE seostamine Wagneriga meedias oli infooperatsioon

Madison ütles raadiosaates "Uudis+", et Venemaa pole EKRE-ga mitte mingil moel kontakti otsinud.

"See artikkel, mis ilmus Delfis, kus seostati kindlas kõneviisis Prigožin ja EKRE endine esimees Mart Helme ja et neli aastat tagasi hakati tegema koostööd, siis see on infooperatsioon kaks nädalat enne valimisi. Täpselt nagu oli aastal 2019 enne valimisi infooperatsioon, et meie liikmed olevat rünnanud rannas välismaalasi kividega, ja lõpuks tuli välja, et see oli tahtlik valesüüdistus. Pole mingit alust arvestada, et meil oleks koostööd Venemaa või muude riikide organisatsioonidega," rääkis Madison.

See, et Wagner võis soovida EKRE-ga koostööd teha, paistis Madisonile loogiline.

"See on väga loogiline ja ka reaalne, et Venemaa eriteenistused üritavad imbuda Euroopa ja ka Baltimaade, sealhulgas Eesti, parteidesse. See pole midagi ennekuulmatut. Sellega tuleb elada ja ka tegutseda, seejuures on kaitsepolitseiamet kinnitanud intervjuus ERR-ile, et neil puudub informatsioon, et oleks olnud mingisuguseid kokkupuuteid Wagneril meie erakonnaga. Selles küsimuses usaldan igal juhul meie kaitsepolitseiametit ja ka välisluureametit, kes ilmselgelt oleks sellele tähelepanu juhtinud oma aastaraamatus. See, et nad üritavad korraldada mõjutustegevust, on poliitiline reaalsus," rääkis Madison.

"Ma põrgataksin küsimuse kohe ka teistele erakondadele, kui sotsialist Raimond Kaljulaid sai vahetult enne eurovalimisi annetuse kahelt Vene ärimehelt, kes täna on kinnipidamisasutuses ja ootavad väljaandmist Ameerika Ühendriikidele. Kas need isikud võisid olla seotud Venemaa eriteenistusetega? Kui arvestada raha, mida nad käitlesid, siis tõenäoliselt olid nad seotud," rääkis Madison.

"Samamoodi ka asjaolu, et mõned erakonnad on olnud tungivalt vastu, et võtta ära Vene kodanike hääleõigus kohalikel valimistel. Kas seal võib olla seos Vene erateenistusega? Kõhklusi või kahtlusi on palju, aga meie erakonna puhul pole ühtegi poliitilist sammu, et me võiksime kuidagigi olla seotud Venemaa grupeeringutega," jätkas Madison.

Tema sõnul on Politico artikkel pikk ja Eestit puudutab vaid mingi osa. "Politico artikkel toob ära meie erakonna tänu Viljar Veebeli tsitaadile, kus Veebel väga konkreetses kõneviisis väidab, et olevat tahetud koostööpakti sõlmida, ja seda tsiteeriti Eesti meedias ja tugineti kui konkreetsele faktile. Kas kaks nädalat enne valimisi on Eesti meedial kohane kajastada seda, selle asemel, et öelda, et prooviti mingit koostööd, aga see ei õnnestunud? Kas kirjutada neutraalselt või selgelt poliitilise suunitlusega mõjutada valimistulemusi?" arutles Madison.

Kas Prigožin EKRE-t vaatas, EKRE kontrollida ei saa, sõnas Madison.

Venemaa on toetanud eri populiste üle Euroopa. "Pole tõsi, et Venemaa on toetanud Marine Le Peni, nad võtsid laenu Tšehhi pangast. Me ei saa aga üle sellest, et Saksamaa on teinud kõige Venemaa-sõbralikumaid otsuseid kristliku demokraadi Angela Merkeli juhtimisel. Sealt võiks minna edasi uurimisega, millised on Venemaa seosed nn parketikõlbulike erakondadega Euroopas, kes on teinud Venemaa majandust soosivaid otsuseid, mis on meile palju maksma läinud tänaseks päevaks," lausus Madison.

Madison lisas, et refereeringud Politico artiklist Eesti meedias tõstavad EKRE populaarsust. "See infooperatsioon tõstab meie toetust, ühe-kahe päevaga on tahetud see esikaantelt ära peita, sest on aru saadud, et see tõstab hoopis meie protsenti," sõnas ta.