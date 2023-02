Tartu põhjapoolne ümbersõit ootab uue valitsuse rahastusotsust

2025. aastal algama pidanud Tartu põhjapoolse ümbersõidu ehitus jäi valitsuse otsusega rahast ilma. Kas ja millal see valmida võiks, sõltub juba järgmisest valitsusest.

Tallinna-Luhamaa maanteed Jõhvi-Valga maanteega ühendav ümbersõit koos uue sillaga pidi olema Tartu linna järgmine suur tee-ehitusprojekt.

"See on linnale väga oluline, kuna vähendab oluliselt linnasisest liiklust transiidi osas. Põhjapoolne ümbersõit, seda teed kasutavad ju kõik inimesed, kes Tartust läbi sõidavad, sealhulgas ka linnaelanikud," ütles Tartu linnaplaneerimise ja maakorralduse juhataja Urmas Ahven.

"Vajadus on väga väga suur Tartu jaoks ja Tartu elanike jaoks, ka transiitliikluse jaoks just Jõhvi suunas. See kindlasti vähendab Narva maantee ja Riia tänava koormust," lausus transpordiameti lõuna üksuse juhataja Janar Taal.

Teehoiukava järgi pidanuks ümbersõidu ja silla ehitus algama aastal 2025 ning valmima nelja aastaga. Detsembris kinnitas valitsus aga uue teedekava, kus Tartu ümbersõidu ehitust enam sees polnud.

"See tuli üllatusena. Aga kuna see teehoiukava on sellisena täna kinnitatud, siis praeguses perspektiivis seda ette ei ole nähtud," ütles Ahven.

Kui palju silla ja ümbersõidu ehitus edasi võib lükkuda, pole teada.

"Rahastusotsused käivad läbi teehoiukava, see on poliitiline dokument. Kui seal rahastus ette nähakse, siis me realiseerime selle. See sõltub uue valitsuse plaanidest, meie valmistame seda asja ette täna," lausus Taal.

Kuna rahastust lähiaastateks ei paista, on transpordiamet osaliselt peatanud piirkonnas maade võõrandamise. Maaomanike poolt on seetõttu tekkinud surve linnale detailplaneeringu tühistamiseks, et kinnistuid enda äranägemise järgi kasutada.

"Kuna detailplaneeringut tehakse lähiaastate kavaks ja seda kava kuskil ei paista, on maaomaniku põhjendused. Aga sõltumata sellest, kas detailplaneering tunnistatakse kehtetuks või mitte, kehtib linna üldplaneering. Linna üldplaneeringus on see ümbersõidu trass määratud aastakümneid," ütles Ahven.