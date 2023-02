Paljudes lasteaedades kehtivad koroonaajal paika pandud piirangud senini

Ehkki muudel elualadel on koroonaviiruse leviku tippajal kehtestatud piirangud kaotatud, ei luba paljud lasteaiad lapsevanemaid senini uksest kaugemale. Haridusministeeriumi kinnitusel on sellised kitsendused iga lasteaia enda otsustada, kuid igal juhul peab lasteaed tagama lapsevanematele piisava tagasiside lapse kohta.

Kuigi iganädalased koroonatestid koolides, nõue avalikes kohtades maske kanda ja teised meetmed, mis olid kasutusel pandeemia tippajal, hakkavad paljudel inimestel juba ununema, siis osa lasteaedu pole senini loobunud nakkuse leviku tõkestamiseks 2020. aasta kevadel paika pandud reeglist, et rühmaruumidesse niisama lapsevanemaid ei lubata, vaid nad tuleb uksel õpetajale üle anda ja õhtul sealt vastu võtta.

Ka jõulupidusid pidas osa lasteaedu õues.

Laulasmaa kooli direktori asetäitja Mait Tõitoja ütles ERR-ile, et neil on jätkuvalt probleemiks koroona lai levik ja seetõttu ei lubata lapsevanemaid tõepoolest senini majja.

"Praegu on ka väga palju haigust sees, oleme jäänud teemale truuks, oleme kontakte minimaalsena hoidnud," tõdes ta.

Tõitoja sõnul ei ole olukorraga rahul sugugi kõik lapsevanemad - leidub neid, kes koroonahaigusest midagi ei arva, kuid direktor märkis, et lasteaia asi on kasvatada lapsi, mitte lapsevanemaid. Seda, kas suveperioodil piirangutest loobutakse, ei osanud lasteaia juht veel öelda - lähtutakse sellest, kui palju on haigestumisi.

Ruumidesse ei lubata lapsevanemaid ka Tallinna Nurmenuku lasteaias. Direktori kohusetäitja Marge Kiel juhib ühtlasi ka Karikakra lasteaeda, kus piirangud puuduvad. Eri reegleid põhjendas Kiel hoolekogu ja pedagoogiliste koosolekute otsustega. Ta märkis, et nakkushaigused ei ole kuskile kadunud ja kontaktide vähendamine on üks nende leviku ennetamise võimalusi.

"Meil on vana maja, sundventilatsioon puudub, on ainult võimalus õhutada, kui lapsi ja täiskasvanud toas ei ole," selgitas Kiel Nurmenuku lasteaias kehtiva korra tagamaid. "Ruumid on väiksed ja selles mõttes on meil keerulisem kui uutes majades, kus on sundventilatsioon ja õhutusvõimalused loodud."

Kiel lisas, et otsuse teeb iga asutus ise ja haridusministeerium siin ettekirjutusi ei esita, kuid haigusperioodideks nagu praegu on ka haridusministeeriumi esimene soovitus olnud kontakte vähendada. Küll aga saab piirangute edasise püsimise üle läbi rääkida hoolekogu koosolekutel.

Haridusministeeriumi kommunikatsioonivaldkonna juht Mari Annus ütles, et lasteaia tööd korraldab lasteaia juhtkond koostöös lasteaia pidaja ehk kohaliku omavalitsusega. Riiklikult praegu koroonapiiranguid ei ole.

"Palju on aga levimas muid nakkushaigusi ja sõltuvalt piirkonnast, lasteaia ruumide eripärast ja muudest teguritest, on ka lasteaiad ettevaatlikud," sõnas ta. "Kindlasti tuleb lapsi üle andes tagada nende turvalisus ja ei ole laekunud ka infot, et lasteaiad seda ei teeks."

Annus lisas, et kui lasteaed on otsustanud lapsed õuest vastu võtta ja koju saata, tuleb tagada, et lapsevanemad saaksid lapse kohta vajalikku tagasisidet ja neile jagataks infot lasteaia töökorralduse kohta.

"Kui vanemad rühmaruumidesse ei pääse, siis võib probleemiks olla, et lapsevanem ei saa lapse kapist asju kätte, see peaks kindlasti olema lasteaia poolt võimaldatud," rõhutas ta.

Haridusministeeriumi esindaja sõnul on värskes õhus korraldatavad üritused sõltuvalt ürituse formaadist kindlasti tervitatavad, aga riiklikke nõudeid, kus aktused toimuma peaksid, ei ole kehtestatud. Need planeeritakse vastavalt lasteaedade ja rühmade suurustele, ruumilistele võimalustele ja muudele tingimustele.

"Kui lasteaias ei ole viiruste levikut, saavad lapsevanemad osaleda lasteaia õppe- ja kasvatustegevustes nii ruumides kui õuealal vastavalt lasteaia kodukorrale," lisas Annus. Ta soovitas lapsevanematel küsimuste korral pöörduda esmalt lasteaia poole, lasteaedadel aga oma töökorraldusest kindlasti lapsevanemaid teavitada.