Ratas tulises raadiodebatis Hussarile: ärge ägestuge! Hussar Ratasele: ärge patroneerige!

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ja Eesti 200 esimees Lauri Hussar pidasid kolmapäeval Vikerraadios maha eelseisvate valimiste ilmselt kõige tulisema debati, kus etteheiteid lendas kahe poliitiku vahel nii palju, et saatejuhid pidid resümeerima, et meeste juhitavad parteid ühte valitsusse ilmselt ei mahu.

Hussar avaldas saate alul kindlat veendumust, et Eesti 200 osaleb järgmise valitsuse moodustamisel ja rääkis, mis on need teemad, mida Eesti 200 valitsuses kindlasti tahab ära teha, nagu näiteks rohe- ja digipööre.

Mõned minutid saatesse hilinenud Ratas leidis, et eelseisvate valimiste põhiküsimus on hoopis see, kas valitsuse moodustab Reformierakond või Keskerakond. "Küsimus pole Ukraina toetamises või julgeolekupoliitikas, kus erakonnad näevad asju ühtemoodi. Erinevused tulevad sellest, kuidas toetame inimeste toimetulekut ja ettevõtteid. Mis saab pensionitest, tervishoiust ja regionaalpoliitikast," loetles Ratas.

Selle jutu peale ägestus Hussar: "Kui Ratas räägib, kuidas ta on Keskerakonna poliitikat ellu viinud, siis mina ei mäleta Jüri Ratase viimase valitsuse ajast midagi muud, kui et ta viis ellu Isamaa poliitikat. Olgu selleks pensionisamba lammutamine. Ja Jüri Ratas üritas ellu viia Putini referendumit ehk korraldada abielureferendumit, mida tahtis EKRE ja lõhestades selliselt ühiskonda. See on realistlik keskerakondlik poliitika. Kui sa Jüri said 2016. aastal Keskerakonna esimeheks, siis sa lubasid, et keskerakond muutub, aga mina ei ole näinud, et Keskerakond oleks muutunud. Teil on jätkuvalt korruptsiooniküsimused laual ja teie inimesed on kohtu all."

Ratas vastas, et Hussar pole suutnud siiani välja tulla Postimehe peatoimetaja ametist, "kus ta treis juhtkirju, et Keskerakonda sõimata". Ratas loetles oma viimase valitsuse töövõite ja ütles, et Hussari mälu on valikuline, kui ta on need unustanud.

"Mina ei taha nii õel ja tõre olla kui Lauri. Eesti 200 on tubli, ma tõesti loodan, et nad saavad seekord riigikogusse sisse. Seal on palju poliitikuid, kes pakuvad reaalset alternatiivi Reformierakonnale. Ma kuulsin siin saatejuhi küsimust, et Eesti 200 mõjub nagu puudel Reformierakonnale. Ma siiralt tahan öelda, et Eesti 200 uue tulijana väärib kohta riigikogus. Mis puudutab süüdistusi, siis muidugi on eesti 200 muutunud. Me oleme oma vigu tunnistanud ja maksnud hiigelsummasid. Jah, meil ei ole võimalik panna üles hiid-Reinaasasid ja hiid-Hussareid Tallinna kesklinna, aga me suhtleme inimestega otse ja räägime oma ideedest," sõnas Ratas.

Lauri Hussar. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Seejärel tuli teemaks üleminek eestikeelsele haridusele, kus debatt mõnevõrra korraks rahunes. Ratas kritiseeris üleminekut, kuna juba praegu olevat ligi 800 õpetajat Eestis puudu. Hussar leidis, et reform on poolik ja selle ambitsioonikust tuleks tõsta.

Kui aga saatejuhid tõstatasid Venemaa kodanikelt kohalikel valimistel valimisõiguse äravõtmise teema, lõid kired taas lõkkele. Ratas pidas Hussari vastust, et seda võiks kaaluda, liiga ümmarguseks: "Küll [Hussar] keerutab! Siin pole mingit vastust!" Ta lisas, et Keskerakonna seisukohta valimisõigust mitte ära võtta on kaitsnud ka president ja õiguskantsler.

Ratas soovitas Vene kaardi temaatikat mitte kasutada.

Hussar üritas sellele väitele vastu vaielda, kuid Ratas tuletas meelde, et ta pole juba aastaid Vikerraadio saatejuht.

"No kuule, rahune maha," hõikas Hussar vahele.

"Kas tohib härra Hussar? Aitäh!" vastas Ratas ja rääkis oma mõtte lõpuni.

Eesti 200 esimees hoidis aga pinget üleval: "Kui Jüri Ratas siin rääkis minu kunagistest juhtkirjadest, siis ma küsisin juba aastal 2016, kas Keskerakond võiks tühistada lepingu ühtse Venemaaga. Keskerakonna esimees Jüri Ratas ei tühistanud seda lepet. See lepe muudeti kehtetuks alles 10 päeva pärast Ukraina sõja puhkemist, kui enam muud võimalust Keskerakonnal ei olnud. Me lugesime kaks nädalat tagasi, kuidas Keskerakonna tänane riigikogu kandidaat Max Kaur on aastal 2012 kiitnud seda lepet, et see on väga hea ja toimiv. Selle Vene kaardi küsimuses on meile kogu aeg valetatud ja vassitud!" rääkis Hussar ja meenutas, et aasta eest olevat Keskerakonna kandidaat kaitsnud valimisdebatis Vene telekanalite edastamist, samas kui tema ja Raul Rebane nõudsid selle lõpetamist.

Jüri Ratas ja Lauri Hussar. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Saatejuhid leidsid pärast Hussari tiraadi, et ilmselt Eesti 200 ja Keskerakond lähitulevikus ühte valitsusse ei mahu.

Ratas aga ütles, et on valimiskampaania käigus puutunud kokku ka paljude Eesti 200 valijatega ning et need on olnud mõistlikud vestlused.

"Aga sellise ägestuse ja vihaga, mida härra Hussar siin äsja väljendas, sellega väga kaugele ei jõua. Minu meelest Eesti 200 juht tegeleb rohkem Reformierakonna ja Keskerakonnaga, kui oma erakonna pika plaani selgitamisega. Mida ta võiks teha, mis on minu kui kogenud poliitiku heatahtlik soovitus Lauri sulle," rääkis Ratas ja lisas, et protokollist rääkides ketrab Hussar vana plaati, aga see olevat kõigile teada, et see koostööleping ei hakanud kunagi tööle.

"Sa tood valeliku informatsiooni välja. Sa lausa valetad otse eetris. Ja seda poliitik mitte kunagi ei tohiks teha. Valetab sellega, et me selle protokolli järgi töötasime ja Keskerakond sellest lähtunud. See vale jutt. Toob sisse aastaid 2012. Võiks tuua aasta 1997. See on absurdsuse tipp. Ärge rohkem ägestuge!" läks Ratas varasemast sina-suhtlusest üle teie-vormile.

"Ma soovitaks vähem patroneerida," vastas selle peale Husaar.

Saate teises pooltunnis tempo mõnevõrra rahunes ja juttu tuli ka maksudest, majandusest, maavaradest ja metsandusest.

Jüri Ratas. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Saatejuhid küsisid ka Politico artikli ja Prigožini väidetavate sidemete kohta Eesti poliitikaga, mis puudutas aega, kui valitsusjuht oli Ratas.

Ratas ütles, selles polnud midagi erakordset, et Venemaa ja selle erinevad kõrged ametiisikud tegid infooperatsioone Eesti vastu. Kuid konkreetset Prigožini juhtumit ta ei mäletanud, et oleks tollal välja toodud.

"Kuid ka täna peaminister [Kaja Kallas] ütles, et tal pole etteheidet, et EKRE oleks reaalselt selle õnge otsa läinud. Kuid 11-12 päeva enne valimispäeva sellega välja tulla... Peame vastutusrikkalt mõtlema, kui kedagi tahame sopapangega üle valada. See ei ole õige. Ja see inimene [Viljar Veebel], kes seda väitis, on nüüd üldse kadunud ajakirjandusest ja ei võta telefonikõnesid vastu."

Saate lõpus tulid teemaks võimalikud koalitsioonid ja vestlus ägestus taas.

Hussar ütles, et Eesti 200 välistab EKRE-ga ühte koalitsiooni mineku, kuid saatis läbi lillede Keskerakonnale sõnumi, et kui mõni erakond kannab kriminaalvastutust, siis tuleb selle partei riigieelarveline toetamine lõpetada.

Ratas vastas, et tal on Hussarile kaks sõnumit. "Esiteks, et ei tasu valetada. Minu meelest ei ole mõistlik, et valige Eesti 200 riigikogusse, siis me teeme kõik, mida Reformierakond soovib. Keskerakonda välistati enam kui 10 aastat ja me teame, mida see tähendab. Minu tagasihoidlik soovitus Eesti 200-le on, et kellegi välistamine ei ole hea Eesti ühiskonnale."

Lauri Hussar. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Ratas lisas, et riigikogu koridorides sosistatakse, et juba on uus koalitsioon kokku lepitud, kuhu kuuluvad Reformierakond, Eesti 200 ja sotsid.

Hussar vastas, et kõik mäletavad, mida kujutas "EKREIKE valitsus".

"Ja mis puudutab valetamise juttu, siis Jüri Ratas on omandanud suurepärase demagoogiavahendi ehk sildistamise. Ta paneb kleebib mulle valetamise sildi külge. Kui ma siin kuulan Jüri enda seisukohti, siis puuduvad seal seisukohad, kuidas Eesti majandust arendada ja kuidas Eestit tehnoloogiliselt edasi viia. Ja nii võib pärast 5. märtsi olla lihtsam Reformierakonnaga kokku leppida," ütles Hussar.

Ratas luges Hussari jutust välja, et see hakkas lisaks EKRE-le ka Keskerakonda välistama. Keskerakonna esimees lisas, et Keskerakonna ja EKRE vahel on samuti suuri erimeelsusi - näiteks suhtumises Ukraina sõjapõgenikesse ning samuti ei toeta Keskerakond EKRE plaani võtta maha kaitseväe juhataja.

Ratas lisas, et Keskerakond toetab endiselt abielu mehe ja naise vahel, kuid on ka pärast 5. märtsi vastu sel teemal referendumi tegemisse.

Hussar võttis Ratase jutu kokku sõnadega, et kuigi Ratas üritab end näidata kogenud poliitikuna, siis tema jutust tuleb välja, et EKREIKE koalitsioon on taas võimalik.

Ratas vastas, et ta ei välista ei EKREIKE koalitsiooni ega ka Keskerakonna koalitsiooni Reformierakonnaga.

Hussar teatas, et surub saate lõppedes Ratase kätt. Ja selle lubadusega saade ka lõppes.