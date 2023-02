Kiirabiautode järjekorrad Tallinnas EMO-de uste taga on kadunud

Hiljuti palju tähelepanu pälvinud kiirabiautode järjekorrad pealinna erakorraliste meditsiini osakondade (EMO) uste taga on kadunud, sest haiglad on palganud lisatöötajad.

Alles hiljuti ootasid kiirabiautod Tallinna haigla uste taga tunde, et saaks patsiente üle anda. Mitu kuud kestnud kriis kulmineerus jaanuari keskel, kui osa haigeid viidi Paidesse ravile.

Terviseamet kutsus haiglajuhid neljal korral kokku, et leida EMO järjekordadele lahendus, aga asjad hakkasid liikuma pärast veebruari alguses sotsiaalministeeriumis toimunud nõupidamist.

"Küllap haiglad on võtnud olukorda tõsiselt ja teinud veelkord järelmid, vaadanud üle töökorralduse," ütles terviseameti nõunik Kalev Pahla.

Kui varem oli igal nädalal paar-kolm päeva, mil patsiente üle anda polnud võimalik, siis veebruaris pidi terviseamet vaid ühel korral tegelema nii-öelda ummiku likvideerimisega ning seegi olukord lahenes kiiresti.

"Igapäevaste raportite pealt, mida kiirabi välijuhid mulle edastavad, (on tekkinud) tunnetuslik pool, et asi on läinud paremaks. Täna on ikkagi poolteist-kaks tundi maksimumaeg, mida me viidame, selliseid nelja-, viie-, kuuetunniseid aegu meil täna enam EMO-des ei ole," lausus Tallinna kiirabi operatiivosakonna juht Taavet Reimers.

Reimersi sõnul on olukord paranenud, sest Põhja-Eesti regionaalhaigla on palganud lisatöötajaid, haiglad on paremini suutnud korraldada patsientide viimise EMO-st teistesse osakondadesse. Reimersi sõnul on tegu kiirete lahendustega.

"Probleemi lahendamine on kindlasti pikem, sest me teame, et meil on puudu tervishoiutöötajaid, voodikohtasid EMO-des. Suurem pilt vajab tegelikult lahendamist," nentis ta.

Esmaspäevad on seni olnud EMO-des kõige töörohkemad, kuid viimasel kuu jooksul jõuab haiglasse 10 protsenti vähem haigeid, haigla EMO juhi Vassili Novaki sõnul on raske öelda, kas oma osa on kuuseisul või on meedias ilmunud lood kiirabi kriisist pannud patsiente meelt muutma. Aga üht-teist on haigla ise ära teinud.

"On lisandunud koordinaatori koht, kes hakkab kontrollima ja tõhustama kiirabihaigete saabumist, selle läbi loodame, et ooteaeg väheneb. Meil on lisatud valveringid triaaži jaoks, on oodata eriarstide valveringid, selle läbi me loodame, et patsiendid kiiremini jõuavad EMO-st raviosakondadesse," rääkis Novak.

Ka on EMO-s kõige kiiremal ajal tööl lisaõde. Ka teised Tallinna haiglad ütlesid, et kiirabi järjekordi oli veebruaris harva.