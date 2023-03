Soome minister: tööd Vene-sanktsioonidest möödahiilimise vastu tuleb tugevdada

Eesti ja Soome peavad jätkama tööd Euroopa Liidu uute toetuspakettide nimel Ukrainale, ütles "Aktuaalsele kaamerale" Soome eurominister Tytti Tuppurainen. Tema sõnul on Eestil ja Soomel oluline teha koostööd ka selle nimel, et ükski Euroopa Liidu liikmesriik ei saaks mööda hiilida Venemaa-vastastest sanktsioonidest.

Euroopa Liit on kehtestanud Venemaale mitmeid tõhusaid sanktsioone. Nendest hoolimata leiab Vene kaup aga endiselt tee Euroopa ostjateni. Ka Soome turule voogab Vene kaup veel üsnagi suurtes kogustes.

Tytti Tuppuraineni sõnul tuleb neis oludes teha Brüsselis tõsist tööd Venemaa-vastaste sanktsioonide tõhustamiseks ning ühe kindla partnerina selles töös näeb Tuppurainen Eesti välisministrit Urmas Reinsalut.

"Meie, Eesti ja Soome, kes me oleme Venemaa piiririigid, peame eriti tegema koostööd, et vältida sanktsioonidest möödahiilimist. Seda koostööd tuleb tõhustada. Asja üle tuleb pidevalt läbi rääkida ja meelde tuletada, mis sanktsioonide mõte on. Sanktsioonid jäävad väga lahjaks, kui neist mööda hiilitakse," ütles Tuppurainen.

Euroopa Liit on vastu võtnud ka mitu Ukraina toetuspaketti. Nendegi eest võitlemisel on just Eesti ja Soome esirinnas olnud. Tuppuraineni sõnul seisavad Soome ja Eesti ka tulevikus Ukrainale antava Euroopa Liidu abi eest.

"See, milles Euroopa Liidu tasemel kokku lepitakse, on veel lahtine, kuid täna rääkisin Eesti kolleegiga, et võiksime toetada Ukrainat EL-i liikmeks saamisel, just liitumiskõneluste alustamisel. Soome ja Eesti EL-i liikmeks saamisest pole veel nii palju aega möödas, et meil ei oleks kogemusi liitumiskõneluste ettevalmistamisest," rääkis Tuppurainen.

Tema sõnul tuleks Ukraina kõrval Euroopa Liiduga liitumisläbirääkimiste alustamisel abistada ka Moldovat. Tingimata peaksid kaks riiki aga jätkama ka konkreetse abi andmist Ukrainale. Tuppurainen on kindel, et Soome abi Ukrainale ei soiku ka pärast Soome parlamendivalimisi aprilli alguses.

"Soome on täiesti üksmeelne nii NATO-sse astumises kui ka Ukraina toetamises. See ei ole meie valimistel mingi tüliküsimus, vaid on täiesti kindel, et Soomes jätkub ka pärast valimisi kindel tugi Ukrainale ja tugev tahe saada NATO liikmeks," sõnas minister.

Samuti jääb Tuppuraineni hinnangul pärast valimisi kõrgeks soomlaste toetus Euroopa Liidule.