Valimistel andis e-hääle ka Kaja Kallas

Peaminister ja Reformierakonna esimees Kaja Kallas hääletas elektrooniliselt, andes oma hääle raamatupoes Literaat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kallase sõnul on oluline, et iga Eesti kodanik ka valiks ja ta isiklikult on pikalt eelistanud e-valida.

"Eelmised valimised ma läksin jaoskonda ja see oli nii veider, selle pärast, et ma ei ole aastaid valinud jaoskonnas. Kuidagi väga ebakindel on seda valikut jätta viimasele päevale. Seetõttu ma tahtsin kindlasti valida nii, nagu ma tavaliselt valin, kui kaameraid ei ole ja see on e-valimiste teel. Ja teha seda nii, et on kindel, et see valik on tehtud ja ma kuidagi ei jää sellest ilma," rääkis Kallas.