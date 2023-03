Esindajatekoja vabariiklased tahavad Tiktoki USA-s keelustada

"Kõik teavad, mis asi on Tiktok. Minu hinnangul on see liiga ohtlik, et olla meie laste telefonides. See ongi selle eelnõu mõte," ütles vabariiklasest väliskomisjoni juht Michael McCaul.

McCauli seaduseelnõu toetas 24 saadikut, vastu oli 16 saadikut. Kõik demokraadid hääletasid ettepaneku vastu. Seadus annab presidendile uued volitused välismaiste ettevõtete omanduses olevate rakenduste keelamiseks. Samuti näeb seadus ette sanktsioonide kehtestamist firmade vastu, mis on seotud Tiktoki või muude Hiinale kuuluvate rakendustega, vahendas Politico.

Demokraadid tegid eelnõu osas mitu parandusettepanekut, kuid vabariiklased lükkasid need tagasi.

"Oleme selle üle kuu aega läbirääkimisi pidanud, ilma suurema eduta. Demokraadid pole valmis edasi minema ühegi Tiktokiga seotud meetmega. Nad eelistavad edasi lükata CFIUS-i protsessi," ütles McCaul.

McCaul pidas silmas USA välisinvesteeringute komisjoni (CFIUS) ülevaadet, mis toob välja Tiktoki kasutamisest tulenevad riskid.

Demokraadist väliskomisjoni liige Gregory Meeks eitas, et demokraadid on vastu igale seaduseelnõule, mis on suunatud Tiktoki vastu. Meeksi sõnul on demokraadid dialoogiks avatud, kuid vajavad rohkem fakte.

"Me ei taha CFIU-st tõrjuda. Vahepeal võime pidada vestlusi ja tuua kohale tunnistajaid ja sanktsioonide eksperte. Oleksime võinud korraldada ärakuulamised ja õigusaktid hoolikalt välja töötada. Selle asemele saime õigusakti teksti kätte veidi üle nädala tagasi. Meil on olnud vaid mõni päev aega, et vaadata läbi eelnõu, mis kirjutaks ümber reeglitel põhinevat rahvusvahelist majanduskorda," ütles Meeks.

"Me ei saa tegutseda tormakalt, arvestamata sõnavabadust ja majanduslikke tagajärgi," lisas Meeks.

Tiktoki pressiesindaja Brooke Oberwetter kritiseeris kolmapäevast hääletust. Oberwetter väitis, et eelnõu ohustab ameeriklaste sõnavabadust.

"Oleme pettunud, et see seadusandlus liigub edasi, hoolimata sellest, et see mõjutab negatiivselt miljoneid ameeriklasi," ütles Oberwetter.