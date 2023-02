Reitingute erisaade: EKRE julgeolekualased avangud toovad erakonnale kahju

ERR-i tellitud Kantar Emori uuringus toetas Reformierakonda 31,4 protsenti (nädal varem 32,8 protsenti), mis andis neile kindla esikoha. Teisel kohal oli kandidaatide nimedega küsitluses EKRE 16,9 protsendiga (nädal varem 19,0 protsenti). Kolmandal kohal Keskerakond 16,4 protsendiga (nädal varem 15 protsenti). Ehk Keskerakonnal õnnestus vahe EKRE-ga vähendada üsna minimaalseks.

Voog märkis, et esikolmiku tase oli ühtlasem koroonaaja lõpus, kui oli väsimus koroonast, ees paistis hinnatõus ja tulevik oli ebaselge. "Olukorda muutis energiahindade langemine. EKRE argument langetada elektrihindu muutus nõrgemaks," sõnas Voog.

Saates osalejad tõid välja, et EKRE kriitilised seisukohad Ukraina abistamise suhtes ei ole populaarsed erakonna sees ega Eesti ühiskonnas laiemalt.

"EKRE toetus ei ole enam Reformierakonnaga samal tasemel. EKRE läks õhukesele jääle, kui võttis julgeolekudebatis positsioone. Mulle tundub, et EKRE-l on ainult kaotada sellest," ütles Kook.

Voog rääkis, et EKRE toetajate seas on hakanud vähenema kindlate valijate toetus. "Paljud EKRE pehmemad eelistajad võib-olla ei lähegi valima, sest nende jaoks puudub EKRE-le alternatiiv. Aga tekkinud olukord on nende jaoks liiga segane," ütles Voog.

EKRE-le mõjub negatiivselt ilmselt ka erakonna esimehe avalik konflikt kaitseväe juhtidega. Kook ja Samost märkisid, et Eesti ühiskonnas on traditsiooniliselt olnud kaitseväele väga kõrge toetus ning minna kaitseväe juhtidega avalikku konflikti saab olla EKRE-le väga kahjulik. Voog nõustus selle hinnanguga.

Samost avaldas ka imestust selle üle, et EKRE ei saada julgeolekudebattidesse erakonda esindama endisi sõjaväelasi nagu Leo Kunnas või Alar Laneman. Samuti on tema sõnul ebaselge, kuidas on erakonna toetusele mõjunud Varro Vooglaiu kaasamine.

Voog märkis, et valimiskampaania alguses oli toetus Vooglaiule üsna kõrge, aga on näha, et just viimasel nädalal on tema toetus tugevalt kukkunud.

Samas tõi Samost välja, et Reformierakond on näidanud end julgeolupoliitiliselt tugevalt ning sellele tuli kasuks veel USA kaitseministri Lloyd Austini visiit Eestisse, kus ta kohtus Reformierakonda kuuluvate kaitseminister Hanno Pevkuri ja peaminister Kaja Kallasega. Vabariigi aastapäeval on oodata Eestisse ka NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi ja Euroopa Komisjoni presidenti Ursula von der Leyenit, kes ilmselt samuti kohtuvad peaministriga. Samosti sõnul on julgeolekupoliitiliste visiitide foon Reformierakonna jaoks väga soodne.

Samost märkis veel, et nagu EKRE puhul, on ka Keskerakonna puhul keskne küsimus, kuidas nende valijad valimispäeval käituvad.

Voog arvas, et Keskerakonnal on potentsiaali Ida-Virumaal toetust kasvatada.