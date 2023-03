ERR Leedus: valitsus soovib Saksa brigaadi alaliselt Leetu

Sajad Saksa kaitseväelased on tulnud Leetu õppustele, et olla vastavalt NATO kokkulepetele vajadusel valmis terve brigaadiga riiki liikuma. Leedu valitsus soovib, et tulevikus oleks sakslaste brigaad alaliselt Leedus kohal.

Saksa tankid nimedega Mäger ja Kobras ja nende meeskonnad harjutavad ületama Leedu jõekesi ja väikeseid sildu, mis selliste tonnide kandmiseks mõeldud ei ole.

"Niimoodi saame oma silla korrektselt paigaldada, et olemasolevat silda mitte kahjustada. Plaanis on ära kasutada olemasolevaid silla tugielemente," kirjeldas Saksamaa 41. mehhaniseeritud brigaadi sõdur seersant Andreas.

Õppustega näitab Saksa kaitsevägi, et nad on pühendunud Leedu kaitse tugevdamisele ja mis peamine, et nad jõuavad sinna ka kiiresti kohale.

600 kaitseväelast ja 240 ühikut tehnikat jõudis Saksamaa kirdenurgast 1200 kilomeetri kaugusele Leetu mööda maad, merd ja õhku kolme päevaga.

Leedu kaitseväe juhataja kindralleitnant Valdemars Rupšys ütles, et näeb NATO Madridi tippkohtumise leppeid tegelikkuseks saamas.

"Ma olen enam kui kindel, et see brigaad, mis on määratud Leedu kaitsele, on valmis oma missiooni täitma ja ma olen sakslastele väga tänulik," sõnas Rupšys.

"Minu ülesanne on hoida Saksamaal võitlusvalmis brigaadi ja seda me teeme. Me oleme alustanud siin teenistust ja õppuste korraldamist õigeaegselt ja me oleme valmis Leedut vastavalt plaanidele toetama," ütles Saksamaa 41. mehhaniseeritud brigaadi komandör brigaadikindral Christian Nawrat.

Leedus on alaliselt kohal brigaadi juhtstaap ja juba varem on Saksa kaitseväelased olnud kohal NATO lahingugrupi juhtriigina.

Leedu valitsus on aga avaldanud soovi, et alaliselt oleks kohal kogu Saksa brigaad ehk ligi 5000 kaitseväelast.

"Meie lõppeesmärk on, et Leedus oleks alaline brigaad, aga läbirääkimised alles käivad ja ma ei oska veel öelda, millised lahendused me koos oma Saksamaa liitlastega leiame," ütles Leedu asekaitseminister Žilvinas Tomkus.

Saksamaa võimud ei ole seni brigaadi alaliselt Leetu tuua lubanud. Kohe ei oleks see ka võimalik, sest enne tuleks rajada uusi kasarmuid ja harjutusvälju.