Scholz: Hiina lubas, et ei tarni Venemaale relvastust

Saksamaa kantsler Olaf Scholz ütles pühapäeval, et Hiina lubas, et ei varusta Venemaad sõjas Ukraina vastu relvadega. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et Brüssel pole näinud ühtegi tõendit, et Hiina kaalub Venemaale relvade tarnimist.

USA kõrged ametnikud muretsevad üha rohkem, et Hiina võib Venemaale saata relvastust. Scholz ütles juba eelmisel nädalal, et Hiina peaks kasutama oma mõjuvõimu Moskvas, et veenda Venemaad oma vägesid Ukrainast välja viima, vahendas Politico.

Pühapäeval andis Scholz pressikonverentsi. Ta ütles, et Hiina kinnitas, et ei saada Venemaale relvastust.

"Me kõik nõustume, et relvastust ei tohi tarnida ja Hiina valitsus teatas, et ei tarni samuti. Me nõuame seda ja jälgime seda," ütles Scholz.

Scholz ütles hiljem, et kui Hiina peaks Venemaad abistama, siis oleksid sellel tagajärjed. "Ma arvan, et selleks oleks tagajärjed, kuid me oleme praegu etapis, kus teeme selgeks, et seda ei tohiks juhtuda," ütles Scholz.

Hiina pole avalikult veel teatanud, et ei varusta Venemaad relvadega. Politico hinnangul vihjas Scholz, et Peking andis Saksamaale lubaduse, et ei hakka varustama Venemaad relvadega. Euroopa Liidu esidiplomaadi Josep Borrelli sõnul ütles Hiina kõrge ametnik talle veebruaris, et Peking ei saada Venemaale relvastust.

Von der Leyen ütles pühapäeval, et Brüssel pole näinud ühtegi tõendit selle kohta, et Hiina kaalub Venemaale relvade saatmist. "Siiani pole meil selle kohta tõendeid, kuid me peame seda iga päev jälgima," ütles von der Leyen.