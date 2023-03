Roheliste juhatuse liige: me ei tunne ennast kaotajana

Tilk ütles, et erakond on endiselt pildil. Tema sõnul hakkab erakond nüüd analüüsima, kuhu hääled kadusid.

"Kõik variandid on laual, mida me tegema hakkame. Me ei tunne ennast kaotajana," ütles ta.

Tilga hinnangul jäi seekordne tagasihoidlik tulemus selle taha, et erakond ei ole piisavalt tuntust suutnud koguda. Ta loodab, et erakond suudab järgmistel valimistel rohkem oma mõtteid valijateni viia.

"Juba täna alustame esimeste koosolekutega ja mõtleme sügavalt läbi, kuidas usaldust enda erakonna vastu kasvatada. See on ilmselt võtmeküsimus," sõnas Tilk.