Terras: Eesti 200 loodab koalitsioonikõneluste laua taga olla

Terras kinnitas, et Eesti 200 ei ole välistanud võimalikku valitsuskoostööd ühegi teise erakonnaga peale EKRE. Tema sõnul ootab Eesti 200 Reformierakonna juhatuse otsust, kellega koalitsioonikõnelusi soovitakse pidada.

"Laua taga loodame olla," kinnitas Terras.

"Juhatused kogunevad, vaatame üle kõik võimalikud variandid, mis meil on. Arutame omavahel läbi ja siis suhtleme edasi teiste erakondadega," sõnas ta.

Terrase sõnul on Eesti poliitikasse uusi tegijaid vaja. "Muidugi tuleb tööd teha, kui mandaat on kätte saadud. Tuleb pühendumusega tööd teha ja näidata, milleks ollakse võimeline. Ma arvan, et poliitikas on verevahetus oluline, see on ka põhjus, miks oleme Eesti 200 seda teinud, et tuuagi uusi mõtteid ja uusi inimesi poliitikasse ja natukene teiste vaatenurkade alt asju lahendada," rääkis ta.

Kui Eesti 200 koalitsioonikõnelustele pääseb, siis Terrase sõnul on erakonna prioriteet haridusreformi läbi viimine ning roheenergia arendamine, kuid kõigis erakonna programmi punktides on tema kinnitusel läbirääkimisteks ruumi.

"Koalitsioonivalitsustes kipub nii olema, et on prioriteedid, mida soovitakse koalitsioonileppesse sisse saada. Et saavutada seda, tuleb võib-olla mingitest punktidest loobuda," lisas Terras.

Valitsusse pääsedes sooviks Eesti 200 Terrase sõnul endale näiteks haridusministri kohta.