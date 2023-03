Euroopa ombudsman hakkab uurima väiteid, et Hololei sai tasuta pileteid

Euroopa ombudsman Emily O'Reilly hakkab uurima Euroopa Komisjoni ametnike lennureise, mille eest tasusid ettevõtted ja välisriigi valitsused. Uurimine hakkab pärast seda, kui veebiväljaanne Politico teatas, et eurokomisjoni juhtiv transpordiametnik Henrik Hololei nõustus Katari valitsuse pakutud tasuta lennupiletitega ajal, kui tema alluvad rääkisid riigi esindajatega läbi lennunduslepingu detaile.

Politico andmetel lendas Hololei aastatel 2015-2021 üheksa korda Katari riigile kuuluva lennufirma Qatar Airways lennukite äriklassis. Kuus neist lendudest toimusid ajal, kui peeti läbirääkimisi Qatar Airwaysi Euroopa Liidu turule lubamise üle ning neljal juhul maksis lendude eest kas Katari valitsus või sellega seotud isikud.

Komisjon väidab, et Hololei lennud toimusid vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Komisjon rõhutab, et puudus huvide konflikt, kuna Hololei ei pidanud tehingu üle läbirääkimisi. Hololei on aga Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor ja omab juurdepääsu tundlikele andmetele.

O'Reilly kahtleb komisjoni väidetes ja avaldab esmaspäeval kirja, milles teatab juurdluse alustamisest selle kohta, kuidas komisjon käsitleb oma ametnike taotlusi töölähetusteks, mille eest maksavad kolmandad isikud.

"Ombudsman plaanib uurida komisjonilt, kuidas Brüssel kavatseb uuendada oma töölähetustega seotud eeskirju ja täpsustada reisikulutusi, mida kolmandad osapooled on tasunud alates 2021. aastast," ütles üks asjaga kursis ametnik Politicole.

Komisjoni pressiesindaja Eric Mamer ütles, et komisjon kindlasti vastab Ombudsmani päringutele. Mamer ütles, et komisjon hakkab tasuta reisimist EL-i välistesse riikidesse piirama.

Euroopa Liidu institutsioonid on saanud tugeva mainekahju, kui Belgia politsei paljastas mullu detsembris, et Euroopa Parlamendi üks asepresident, praeguseni vahi alla viibiv Eva Kaili oli saanud Katarilt raha ning sama skandaaliga oli seotud veel mitu parlamendi töötajat.