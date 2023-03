Scholz lubas jätkata Brüsseli sisepõlemismootorite keelu pidurdamist

Saksamaa kantsler Olaf Scholz tegi esmaspäeval selgeks, et Berliin tahab Euroopa Liidu (EL) sisepõlemismootoriga autode müügi keelustamise plaani erandit, et tootjad saaksid jätkata sünteetiliste kütuste kasutamist ka pärast 2035. aastat.

14. veebruaril otsustas Euroopa Parlament keelata aastast 2035 uute sisepõlemismootoriga autode müügi. Viimase heakskiidu pidi andma veel Euroopa Liidu Nõukogu, kuid hiljuti lükkasid liikmesriigid selle hääletuse edasi.

Saksamaa pidurdab nüüd EL-i sisepõlemismootorite keeldu, Berliiniga on liitunud ka Itaalia, Poola ja Bulgaaria. Saksamaa vabad liberaalid (FDP) leiavad, et sünteetiliste kütuste kasutamine võimaldaks jätkata ka sisepõlemismootorite kasutamist. EL-i autoseadus aga näeks ette, et tootjad peavad üle minema elektri- või vesinikmudelitele. Berliin soovib, et komisjon käiks välja ettepaneku sünteetiliste kütuste kohta, enne kui lõpetab 2035. aasta autoseaduse blokeerimise.

"Valitsus on ühtne selle ootuses, et Euroopa Komisjon teeb ettepaneku, mille eesmärk on e-kütuste kasutamine pärast 2035. aastat," ütles esmaspäeval Scholz.

Scholzile avaldas toetust ka Saksa rahandusminister Christian Lindner.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kohtus pühapäeval Saksa valitsusega, kuid ei suutnud siis Berliini vastuseisu EL-i autoseadusele lõpetada, vahendas Politico.