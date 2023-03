Leht: Ukraina rindeüksuste võitlusvõime on kaotuste tõttu langenud

Ukraina on alates Venemaa täieulatuslikust kallaletungist kaotanud palju kogenud sõdureid, mistõttu on osa Ukraina rindeüksuste võitlusvõime langenud. Samas kogub Ukraina kevadiseks pealetungiks reserve, mille seisukorrast puudub ülevaade.

Ukraina on alates Venemaa täieulatuslikust kallaletungist kaotanud palju kogenud sõdureid ning see mõjutab Ukraina armee võitlusvõimet, kirjutas The Washington Post. Mõned Ukraina valitsusametnikud pole seetõttu ka kindlad, kui edukaks võib osutuda Ukraina paljuoodatud kevadine suurvastupealetung.

USA ja Euroopa allikate kohaselt on Ukraina sõjas kaotanud 120 000 sõdurit, kes on kas hukkunud või viga saanud. Ukraina enda kaotustest avalikult ei räägi ning ei jaga seda infot ka partneritega. Vene väed on hinnanguliselt kaotanud 200 000 sõdurit. Venemaal on samas ligikaudu kolm korda rohkem elanikke kui Ukrainal.

Ukraina on enda kaotuste korvamiseks rindele saatnud mobiliseeritud sõdurid, mistõttu on üksuste võitlusvõime langenud. Samuti on allikate sõnul puudust suurtükimoonast ning miinipildujate mürskudest. Üks Ukraina 46. õhudessantbrigaadi komandör ütles The Washington Postile, et sõdur, kes on suutnud kuus kuud lahingutes olla on väga väärtuslik. Samas on paljud sellised sõdurid lahingutes langenud ning otse väljaõppelt tulnud sõdurid pole sama võitlusvõimega.

Ukraina üksuste võitlusvõime langus on tekitanud muret ka Kiievis, kuna suutmatus viia edukalt ellu kevadine suurpealetung suurendaks kriitikat USA ja Euroopa partnerite suhtes, kes ootasid liiga kaua täiendava väljaõppe pakkumise ning soomukite ja tankide Ukrainale andmisega.

The Washington Post samas rõhutab, et praegune olukord rindel ei pruugi peegeldada Ukraina vägede olukorda täiel määral, kuna Ukraina korraldab kevadise pealetungi jaoks sõdurite väljaõpet eraldi ning hoiab mitut üksust reservis, kinnitas lehele USA valitsusametnik.

Ukraina presidendi kantselei ülem Andri Jermak kinnitas lehele samuti, et Ukraina pole veel oma sõjalist potentsiaali minetanud. Jermak rõhutas, et igas sõjas tuleb ette valmistada uut isikkooseisu, mida ka praegu tehakse.

Hoolimata Ukraina kaotustest on Vene vägede olukord hullem. Briti kaitseminister Ben Wallace väitis eelmisel kuul, et 97 protsenti Vene üksustest on seotud sõjategevusega Ukrainas. Wallace ütles lisaks, et Vene vägede kaotused Ukrainas meenutavat Esimest maailmasõda.

Peale isikkoosseisu on Ukrainal probleeme ka tehnikaga. Üks kõrgetasemeline Ukraina valitsusametnik ütles The Washington Postile, et seni Ukrainale lubatud lääneriikide päritolu tankid on pigem sümboolne kogus. Mitmed teised Ukraina valitsuses pole kindlad, et lubatud tehnika kevadiseks suurpealetungiks kohale jõuab.

Ühe Ukraina valitsusametniku sõnul ei ole neil piisavalt ressursse suureks pealetungiks, vaid pigem lokaalseks läbimurdeks. Sama allikas rõhutas, et kaitselt rünnakule minnes kannab ründav pool kaks või kolm korda rohkem sõjalisi kaotusi. "Me ei saa lubada nii paljude inimeste kaotust," kinnitas sama inimene.

Ukraina valitsus on samas märksa optimistlikum. Ukraina president Volodõmõr Zelenski on nimetanud 2023. aastat Ukraina võidu aastaks. Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov on öelnud, et võib-olla saavad ukrainlased sel suvel juba Krimmis puhata. Sõjandusanalüütik Michael Kofman ütles The Washington Postile, et küsimus on selles, kas Ukraina suhteline eelis on piisav nende eesmärkide saavutamiseks. Kofman rõhutas, et see ei sõltu mitte ainult nendest endist, vaid ka lääneriikidest.