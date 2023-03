Poola: mitu riiki on valmis saatma Ukrainale Mig-29 hävitajaid

Poola valitsuse esindaja sõnul on mitu riiki kinnitanud valmidust saata Ukrainale ühiselt Mig-29 hävituslennukeid. Varem on Slovakkia näidanud valmidust saata enda Nõukogude päritolu lennukid Ukrainale.

Poola valitsuse esindaja Piotr Mülleri sõnul on mitu riiki kinnitanud valmidust saatma koos Poolaga Ukrainale Mig-29 hävituslennukeid, teatas Bloomberg.

BBC juhtis tähelepanu asjaolule, et Poola valitsuse teataja ei kinnitanud, et millised riigid koos Poolaga kavatsevad Ukrainale lennukeid anda, kuid tõenäoliselt võib üks neist olla Slovakkia.

Slovakkia peaminister Eduard Heger ütles veebruari alguses The Financial Timesile, et Slovakkiale võib hävitajate andmise küsimuses loota. Slovakkia on varem teatanud, et nad saaksid anda ära 11 Mig-29 lennukit ning vajaksid riigi õhuturbe tagamiseks liitlaste abi, kuniks järgmise aasta alguses jõuavad kohale tellitud F-16 hävituslennukid. Ka Poola ootab uusi USA päritolu hävituslennukeid.

Mig-29 on Nõukogude perioodi hävituslennuk, mida siiani kasutavad mitmed endise Idabloki riigid, sh Ukraina õhuvägi. Kremli esindaja Dmitri Peskov on varem hoiatanud, et lääneriikide hävituslennukite andmine Ukrainale viiks neid lähemale otsekonflikti Venemaaga. Samas on Vene võimud sama ähvardanud ka varasemate uute antud relvasüsteemide kohta.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki kinnitas teisipäeval, et Poola on valmis saatma hävituslennukid Ukrainale nelja kuni kuue nädala jooksul. Slovakkia võimalikku hävituslennukite annetust tõkestab sealse koalitsioonivalitsuse sisepinged ning sügisel toimuvad erakorralised valimised. NATO riikidest kasutavad Mig hävituslennukid veel Bulgaaria, Horvaatia ja Rumeenia.