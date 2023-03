Nii USA kui ka Venemaa tahavad merre kukkunud drooni jäänused üles leida

USA rahvusliku julgeoleku esindaja John Kirby sõnul ei pruugi Musta mere kohal alla kukkunud drooni enam tõenäoliselt võimalik üles leida. Kirby rõhutas, et MQ-9 Reaper droon kukkus alla piirkonnas, kus meri on väga sügav. USA alles hindab Kirby sõnul kas drooni jäänuseid on kuidagi võimalik üles leida ja kätte saada.

USA süüdistas juba teisipäeval drooni allakukkumises Venemaad, kelle õhuväe Su-27 hävituslennuk pritsis drooni pihta korduvalt kütusemahutist lennukikütust. Seejärel lendas hävitaja drooni propelleri vastu, mistõttu droon kukkus alla. Intsident toimus rahvusvahelises õhuruumis. Vene kaitseministeerium sõnul ei seganud ega häirinud nende lennukid USA drooni lendu.

John Kirby sõnul on USA teinud enda parima, et minimeerida võimalikku luurekahju, kui keegi peaks drooni jäänused merest leidma, vahendas CNN. Kirby hinnangul ei ole Vene hävitajate häiriv tegevus USA droonide lähistel tavatu. Samuti rõhutas Kirby, et Must meri ei kuulu Venemaale ning USA kavatseb Musta mere rahvusvahelises õhuruumis ka edaspidi opereerida.

Venemaa tahab drooni jäänused ise üles leida

Venemaa tahab merre kukkunud drooni jäänused ise üles leida. Sellisest soovist teatas kolmapäeval Vene julgeolekunõukogu sekretär Nikolai Patrušev. Patrušev ei olnud kindel, et kas neid jäänuseid on võimalik üles leida, kuid ta oli kindel, et sellealaseid pingutusi tehakse.

Ukraina valitsusametnike sõnul kukkus droon alla Maosaarest kirdesse. Mitmed USA ametiisikud kinnitasid, et praegu pole näha märke Venemaa soovist ahistada laiemalt USA või NATO luurelennukeid. Pentagoni hinnangul võis Vene lennuki kokkupuude drooni propelleriga toimuda kogemata, kuna see manööver ohustas ka seda teinud Vene lennukit. "See intsident näitab kompetentsi puudust peale selle, et see on ohtlik ja ebaprofessionaalne," vahendas The New York Times USA Euroopa vägede juhtkonna teadet.

Vene presidendi administratsiooni esindaja Dmitri Peskov kinnitas, et Venemaa ja USA suhted on praegu kõige madalamas punktis. Peskovi sõnul briifiti Vene presidenti Vladimir Putinit intsidendist, kuid praegu ei ole Washingtoni ja Moskva vahel otsekontakte.

MQ-9 drooni on võimalik kasutada nii luureks kui ründeks

MQ-9 Reaper drooni on võimalik kasutada nii luureks kui täppisrünnakute tegemiseks, selgitas The Washington Post. USA väed on seda drooni kasutanud nii Iraagis, Afganistanis kui ka Süürias.

Drooni opereerib korraga kaks inimest ning neid opereeritakse kokku 17 riigis ja 20 sõjaväebaasis. Reaper droon on võimeline endaga kaasas kandma 16 Hellfire raketti.

MQ-9 Reaper drooni lennuulatus on üle 1800 kilomeetri ning droon suudab lennata kuni 15 kilomeetri kõrgusel. Drooni tiivade ulatus on üle 20 meetri. Üks MQ-9 Reaper droon maksab ligikaudu 30 miljonit dollarit ning USA õhuvägi on neid General Atomicsilt tellinud üle 360 alates drooniprogrammi algusest 2007. aastal.

Vene lennukid ahistasid USA droone ka Süürias

Fox News teatas 2017. aastal, et Vene lennukid jälitasid Süürias lennanud USA Predator droone. Need intsidendid toimusid Süüria aladel, mida tollal kontrollis terrorirühmitus ISIS. Üks allikas rõhutas Fox Newsile, et MQ-1 Predator ei ole varglennuk ning drooni on radari abil lihtne märgata. Tollal ei üritatud Vene lennukid USA droone alla tulistada, kuid lennati sihipäraselt nende lähedal.