Vene hävitaja kukutas Musta mere kohal alla USA drooni

Washington teatas teisipäeval, et Venemaa hävitaja Su-27 tabas Musta mere kohal USA drooni ja selle tagajärjel kukkus droon vette.

"Meie õhusõiduk MQ-9 tegi tavapärast lendu rahvusvahelises õhuruumis, kui seda tabas Vene lennuk, mille tulemuseks oli MQ-9 allakukkumine," ütles USA õhujõudude kindral James Hecker.

Vene hävitajad valasid enne kokkupõrget MQ-9-le kütust, püüdes seda tõenäoliselt kahjustada. Üks hävitaja lendas seejärel drooni propelleri vastu, mille tagajärjel droon alla kukkus, teatas USA sõjavägi.

USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby ütles, et president Joe Biden on Musta mere kohal aset leidnud intsidendiga juba kursis.

Kirby sõnul võtab USA välisministeerium ühendust oma Venemaa kolleegidega. USA välisministeeriumi pressiesindaja teatas hiljem, et USA kutsub intsidendi tõttu välja Venemaa suursaadiku, vahendas The Guardian.

"See vahejuhtum näitab lisaks ebaturvalisusele ja ebaprofessionaalsusele ka pädevuse puudumist," teatas EUCOM, mis vastutab USA sõjaliste operatsioonide eest Musta mere piirkonnas.

EUCOM teatas, et droon viis Musta mere kohal läbi rutiinset operatsiooni.

Intsidendiga on kursis ka USA liitlased.

"USA Euroopa vägede ülem kindral Christopher G. Cavoli teavitas liitlasi Mustal merel toimunud intsidendist, milles osalesid Vene hävitaja ja USA sõjaväe droon," teatas teisipäeval NATO ametnik.

Kirby sõnul USA jätkab tegutsemist Musta mere kohal.

"Me jätkame lendamist ja tegutsemist rahvusvahelises õhuruumis rahvusvaheliste vete kohal. Must meri ei kuulu ühelegi rahvale. Ja me jätkame oma riiklike julgeolekuhuvide nimel selles maailma osas seda tegevust, mida peame tegema," märkis Kirby.

USA õhujõudude kindral Pat Ryder ütles, et kokkupõrke tõttu võis kahjustada saada ka Vene hävitaja.

"Nägime, et hävitaja valas drooni ette kütust ja jõudis siis nii lähedale, et kahjustas MQ-9 propellerit. Meie hinnangul tekitas see tõenäoliselt ka Vene hävitajatele teatud kahjustusi," ütles Ryder.

Tema väitel lendas Vene hävitaja enne kokkupuudet drooni lähedal 30 kuni 40 minutit.

Moskva väidab, et Vene hävitaja ei kukutanud drooni alla

Venemaa kaitseministeerium väitis aga teisipäeval, et riigi hävitajad ei puutunud drooniga kokku. Moskva väitel kukkus droon alla hoopis järskude manöövrite tõttu, vahendas Reuters.

"Vene hävitajad ei kasutanud oma relvi, ei puutunud kokku drooniga ja naasid turvaliselt lennuväljale," väitis Venemaa kaitseministeerium.