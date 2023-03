India maksis Vene nafta eest jaanuaris hinnalaest rohkem

India kaubandusministeeriumi andmete kohaselt maksti jaanuaris Vene nafta barreli eest keskmiselt 79,80 dollarit, mille hulka arvestatakse nii transport, kindlustus kui ka sadamatega seotud kulud. Samas on hämarate vahendajate tõttu raske selgeks teha, et mis hinnaga nafta algselt Venemaalt osteti.

Maailma suurimaid majandusi ühendava G7 grupi poolt kehtestati Vene naftale hinnalagi, mille kohaselt ei tohiks seda müüa kallimalt kui 60 dollarit barreli kohta. USA valitsusametnikud kiitsid Indiat varem sel kuul, kuna nende sõnul järgib India hinnalage.

India valitsus ei ole kunagi G7 hinnalaega ametlikult nõustunud. Indial on võimalus Vene nafta eest rohkem maksta, kui nad ei kasuta lääneriikide päritolu tankerlaevu ega seonduvaid teenuseid. Allikate kinnitusel ei kavatse India samas lääneriikide kehtestatud sanktsioone Venemaa vastu rikkuda. Narendra Modi valitsus on palunud nii pankadel kui ka kauplejatel neid reegleid järgida, kuid nende järgimise jälgimine on väljakutseks.

Hiinat ja Indiat on asunud Vene naftaga varustama nö hallid laevad, mille omandisuhteid on keeruline selgeks teha. Enamasti on tegu vanemate tankerlaevadega, tõi Bloomberg oma eraldi juurdluses välja. Bloomberg hoiatas, et nende laevade üha ulatuslikuma kasutamise tõttu on tegelikku nafta ostuhinda keeruline selgeks teha.

India kaubandusministeeriumi andmete kohaselt maksti jaanuaris keskmiselt 79,80 dollarit Vene nafta barreli eest, mis viitab erakordselt suurtele logistikakuludele, kui naftabarreli enda eest maksti hinnalae kohaselt. Eraldi teeb hinna selgeks tegemise keeruliseks asjaolu, et India ostab tihti naftat, mis juba on Venemaa sadamatest väljunud.

Samas hindasid kaks Vene nafta hindadega tegelevat ettevõtet, et Indiasse jõudnud naftabarreli enese eest maksti ikkagi alla hinnalae või veidi üle selle. Argus Media Ltd hinnangul maksis Urals naftabarrel Venemaalt väljudes ligikaudu 45 dollarit. S&P Global Insights hinnangul maksis Indiasse kohale jõudnud nafta juba 60 dollari kandis. Erinevalt Arguses arvestab S&P Global Insights nafta hinna sisse ka kohale tarnimise kulud.

Eraldiseisvalt kinnitasid allikad India nafta rafineerimise sektoris, et nende hinnangul on vahendajate tõttu sisuliselt võimatu teha selgeks, mis hinnaga Vene nafta algselt osteti. Selline läbipaistmatus olukord aitab Bloombergi sõnul nii Venemaad nafta müüjana, kui ka Indiat selle ostjana.

USA valitsusametnikud ütlesid teisipäeval, et 75 protsenti Venemaa mere kaudu tarnitavast naftast ei kasuta lääneriikide laevateenuseid. USA aserahandusministri Ben Harrise sõnul võib esineda mõningast Vene nafta hinnalae manipuleerimist, kuid ka Venemaa enda rahandusministeeriumi andmeid näitavad Vene naftatulude langust.

India hakkas Vene naftat rohkem ostma alles peale Venemaa täieulatuslikku kallaletungi Ukrainale eelmise aasta veebruaris.