Sõja 386. päev: Venemaal Doni-äärses Rostovis läks põlema FSB hoone

Oluline neljapäeval, 16. märtsil kell 22.25:

- Rootsi saadab 8 Archer suurtükisüsteemi Ukrainale ja 14 brittidele;

- Prantsuse AMX-10 ratastel luuretankid jõudsid Ukrainasse;

- Politico: Hiina on saatnud Venemaale automaate ja soomusveste;

- Duda: Poola annab Ukrainale lähipäevil neli Mig-29 hävituslennukit;

- Ukraina tulistas alla Hiina päritolu Mugin-5 drooni;

- Venemaal Doni-äärses Rostovis läks põlema FSB hoone;

- Ukraina sõnul peetakse Zaporižžja tuumajaama neutraalsuse üle kõnelusi;

- Venemaa jätkab Dnipropetrovski oblasti pommitamist;

- Meedia: Hispaania lubas saata Ukrainasse veel neli Leopard 2 tanki;

- Rferl: Venemaa plaanib värvata 400 000 palgasõdurit;

- Kanada saadab Ukrainale laskemoona;

- CNN: Vene sõjavägi jõudis USA drooni allakukkumiskohta;

- ISW: Wagneri palgasõdurite pealetung Bahmutis jõuab varsti haripunkti.

USA teatab lähipäevil uuest sõjalise abi paketist Ukrainale

Ameerika Ühendriigid peaks varsti teatama uuest sõjalise abi paketist Ukrainale, kinnitas neljapäeval USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby. Abipaketist antakse lähipäevil teada. Kirby ei maininud, et mis uues abipaketis võiks sisalduda.

Politico: Hiina on saatnud Venemaale automaate ja soomusveste

Tolliandmed eelmise aasta teisest poolest näitavad, et Hiina firmad on eksportinud venelastele 1000 automaati ja muid vahendeid, sealhulgas droonide varuosi ja soomusveste, kirjutab Politico.

Üks Hiina firmadest on Da-Jiang Innovations Science & Technology (DJI), mis on olnud USA sanktsioonide all alates 2021. aastast. DJI saatis Venemaa ettevõtetele drooniosi, nagu akud ja kaamerad.

Teine Hiina ettevõtte tarnis automaate ettevõttele, millel on ärisidemed Vene sõjaväega.

Rootsi saadab 8 Archer suurtükisüsteemi Ukrainale ja 14 brittidele

Rootsi saadab Ukrainale kaheksa Archer iseliikursuurtükki, vahendas TT agentuur Rotosi kaitseministri Pål Jonsoni sõnu. Esimesed Archer suurtükisüsteemid jõuavad Ukrainasse lähikuudel.

Britid saavad Rootsilt Ukrainale saadetud suurtükkide asemele Archer iseliikursuurtükisüsteemid, teatas Briti valitsus. Esimesed 14 Archerit saabub Briti armee käsutusse sel kuul ning on töövõimelused aprilliks. Archeri ründeulatus on Briti AS90 laskeulatusest kaks korda pikem.

Venemaa nõustus Musta mere viljaleppe pikendamisega 60 päevaks

Musta mere viljalepet pikendati 60 päeva võrra, vahendas Interfax Vene välisministeeriumi esindaja sõnu. Leppe teksti kohaselt saaks lepet maksimaalselt pikendada ka 120 päeva kaupa korraga. ÜRO tahtis, et kokkulepet pikendataks 120 päeva.

Mariupoli lähistel plahvatas Vene laskemoonaladu

Mariupoli linnavalitsuse teatel plahvatas okupeeritud Malojanislovi küla lähistel üks Vene laskemoonaladu, vahendas Ukrainska Pravda. Enne plahvatust oli kuulda Vene õhutõrje töötamist. Malojanislov asub Mariupolist ligikaudu 35 kilomeetrit põhja pool ning okupeerimata Vuhledarist pea 50 kilomeetrit lõuna pool.

Під Маріуполем здетонував склад із боєприпасами Росії – міська рада pic.twitter.com/qffJpgHNao — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 16, 2023

Prantsuse AMX-10 ratastel luuretankid jõudsid Ukrainasse

Prantsuse relvajõudude minister Sébastien Lecornu teatas, et varem Ukrainale lubatud AMX-10 ratasel luuretankid jõudsid Ukrainasse kohale, vahendas Le Figaro. Ministri sõnul on mõned neist juba rindele saadetud. Lecornu ei täpsustanud kui mitu luuremasinat Ukrainasse kohale jõudis.

Duda: Poola annab Ukrainale lähipäevil neli Mig-29 hävituslennukit

Poola president Andrzej Duda teatas, et Poola annab Ukrainale lähipäevil neli lubatud Mig-29 hävituslennukit. Lähemalt ERR-i uudistes.

Ukraina tulistas alla Hiina päritolu Mugin-5 drooni

Ukraina relvajõud suutis alla tulistada moderniseeritud ja relvastatud Hiina päritolu Mugin-5 drooni, teatas CNN.

Ukraina julgeolekuteenistused kinnitasid CNN-le 11. märtsil, et nende allikate kinnitusel saadeti droon teele ründamaks Ukraina positsioone. Droon tulistati alla nädalavahetusel An-47 automaatrelvade tulega alla. Selliseid droone on varem olnud võimalik osta Hiina veebiplatvormidelt Alibaba ja Taobao.

Mugin Limited kinnitas CNN-le, et tegu oli tõesti nende drooniga. Ettevõtte sõnul oli toimunud intsident on sügavalt kahetsusväärne.

Venemaal Doni-äärses Rostovis läks põlema FSB hoone

Venemaa uudisteagentuurid TASS ja Ria teatasid, et Rostovis asuvas Venemaa julgeolekuteenistuse (FSB) territooriumil puhkes tulekahju, vahendas The Guardian.

Agentuurid teatasid, et mõned tunnistajad kuulsid enne tulekahju puhkemist plahvatusi või plahvatust. Linn asub Aasovi merest umbes 32 kilomeetri kaugusel.

In #Rostov-on-Don, the building of the #FSB department caught fire.



Local residents report hearing "sounds of explosions". pic.twitter.com/PahTxWll3E — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2023

Ukraina sõnul peetakse Zaporižžja tuumajaama neutraalsuse üle kõnelusi

Ukraina energiaministri teatel kestavad kõnelused Zaporižžja tuumajaama neutraalsuse tagamiseks. Ukraina energiaministri Herman Galuššenko sõnul ei olevat aga venelased kõnelustel konstruktiivsed. Galuššenko sõnul on nad sellest teemast pikalt rääkinud rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri (IAEA) juhi Rafael Grossiga, vahendas Ukrainska Pravda.

Venemaa jätkab Dnipropetrovski oblasti pommitamist

Ukraina teatas, et Venemaa pommitamise tõttu hukkus Dnipropetrovski oblastis Marhanetsi linnas kaks inimest, vigastada sai viis inimest. Vene väed pommitasid oblasti tsiviiltaristut.

"Üks elumaja läks põlema. Kannatada said veel kauplus, kultuurikeskus ja ühiselamu," teatasid Dnipropetrovski võimud.

Dnipropetrovsk oblastis asub Dnipro linn, mis varem kandis samuti nime Dnipropetrovsk. Dnipropetrovsk oblasti nime muutmine on samas raskem, kuna see on sellisena ära mainitud Ukraina põhiseaduses.

USA kaitseminister vestles kolmapäeval oma Venemaa kolleegiga

USA kaitseminister Lloyd Austin vestles kolmapäeval telefoni teel Venemaa kaitseministri Sergei Šoiguga. Šoigu ütles Austinile, et droonide kasutamine Krimmi lähedal oli provokatiivne samm. Austini lubas samas, et USA jätkab droonide kasutamist kõikjal, kus rahvusvahelised reeglid seda lubavad.

USA välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price teatas kolmapäeva õhtul, et drooni ahistamise kiitis heaks Venemaa kõrgeim juhtkond.

"Vene piloodid on meie droone järjekindlalt kiusanud. Ja kui öelda, et see järjekindel muster viitab sellele, et Vene piloodid teevad seda enda soovil, siis see lihtsalt ei vasta tõele," ütles Price.

USA avaldas ka Mustal merel toimunud intsidendist videolõigu, teatas CNN.

The U.S. military has just released video of the encounter between the Russian Su-27 fighter jets and the @usairforce MQ-9 Reaper drone over the Black Sea. pic.twitter.com/CBjS9NTJ8Y — Mike Eckel (@Mike_Eckel) March 16, 2023

CNN: Vene sõjavägi jõudis USA drooni allakukkumiskohta

Kahe USA ametniku sõnul jõudis Vene sõjavägi USA drooni MQ-9 allakukkumiskohta. Kreml üritab drooni nüüd enda valdusesse saada, vahendas CNN.

Venemaal on Mustal merel mitu sõjalaeva. Droon kukkus alla rahvusvahelistes vetes, umbes 110 kilomeetrit Krimmist eemal. Pole veel selge, kas Venemaa on suutnud kätte saada drooni tükke.

USA rahvusliku julgeoleku esindaja John Kirby sõnul on USA teinud enda parima, et minimeerida võimalikku luurekahju, kui keegi peaks drooni jäänused merest leidma.

Ukraina sõdurid Bahmuti ümbruses Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ARIS MESSINIS

Läti peaminister sõitis Ukrainasse

Läti peaminister Krišjanis Karinš sõitis neljapäeval Ukrainasse. Karinš oli kolmapäeval Poolas ja läks siis rongi peale, et kohtuda Ukrainas president Volodõmõr Zelenskiga. Karinš külastab oma visiidi käigus ka Irpinit ja Butšat, vahendas LSM.

Axios: Iisrael lubas Ukrainasse eksportida droonitõrje süsteeme

See on esimene kord, kui Iisrael kiidab heaks kaitsetehnika ekspordi Ukrainasse. Iisrael teatas, et süsteem on mõeldud kaitsmiseks ega ohusta Vene sõdureid, vahendas Axios.

Venemaa kasutab Ukrainas Iraanis toodetud hulkurdroone.

Meedia: Hispaania lubas saata Ukrainasse veel neli Leopard 2 tanki

Hispaania meedia teatel saadab Madrid Ukrainasse veel neli Leopard 2 tanki. Kokku tarnib Madrid Ukrainale 10 Leopard 2 tanki. Hispaania kaitseministri Margarita Roblesi sõnul jõuavad esimesed kuus tanki lähiajal Ukrainasse. Tankid on praegu remondis. Juba veebruaris teatas Hispaania, et võib Ukrainasse saata kuni 10 Leopard 2 tanki, vahendas The Kyiv Independent.

Siiani on ainult Poola lubatud Leopard 2 tankid jõudnud Ukraina kaitsejõudude käsutusse. Samuti on Ukraina sõdurid Leopard tankide väljaõppel Saksamaal ja Hispaanias.

Ukrainale on varem lubatud nii moodsaid Leopard 2 tanke kui ka vanemaid Leopard 1 tanke.

Rferl: Venemaa plaanib värvata 400 000 palgasõdurit

Raadio Vaba Euroopa veebilehe Rferl allikate teatel plaanib Venemaa värvata 400 000 palgasõdurit. Venemaa kaitseministeerium alustab värbamiskampaaniat 1. aprillil. Moskva on saatnud juba piirkondadele korraldusi, milles on märgitud inimeste arv, kellega tuleb lepingud sõlmida.

Kanada saadab Ukrainale laskemoona

Kanada kaitseminister Anita Anand teatas, et Kanada tarnib Ukrainale juurde laskemoona. Anandi sõnul alustas Kanada ka Leopard 2 tankide tarnimist. Kanada on kokku lubanud Ukrainasse saata kaheksa Leopard 2 tanki. Neli nendest on juba Poolas õppustel. Kanada teatas, et ülejäänud tankid peaksid jõudma Ukrainasse lähinädalate jooksul.

ISW: Wagneri palgasõdurite pealetung Bahmutis jõuab varsti haripunkti

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Wagneri pealetung Bahmutis jõuab varsti haripunkti. ISW teatas, et inimjõu ja varustuse kaotamine lahingutes piirab Wagneri võimet viia Bahmuti ümberpiiramine lõpuni. Seetõttu on tõenäoline, et Wagneri rünnak Bahmuti vastu läheneb haripunktile. Tõenäoliselt peab Moskva seetõttu saatma sinna veelgi rohkem regulaararmees teenivaid sõdureid.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 1040 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 162 560 (võrdlus eelmise päevaga + 1040);

- tankid 3504 (+12);

- jalaväe lahingumasinad 6810 (+11);

- lennukid 305 (+1);

- kopterid 289 (+0);

- suurtükisüsteemid 2539 (+11);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 503 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 265 (+3);

- operatiivtaktikalised droonid 2145 (+13);

- tiibraketid 907 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5394 (+17);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 257 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.