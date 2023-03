Poola annab lähipäevil Ukrainale neli Mig-29 hävitajat

Poola president Andrzej Duda teatas, et Poola annab Ukrainale lähipäevil neli lubatud Mig-29 hävituslennukit.

Poola annab lähipäevil Ukraina õhuväele üle esimesed lubatud Mig-29 hävituslennukid, teatas Poola president Andrzej Duda. Ukrainale antud lennukite asemele saab Poola õhuvägi Lõuna-Koreast Fa-50 hävituslennukid, millest esimesed peaksid aasta lõpus kohale jõudma. Samuti on Poola tellinud USA-st uusima põlvkonna F-35 varghävituslennukeid, vahendas Poola ajaleht Rzeczpospolita.

Poola president Andrzej Duda teatas hävitajate tarnest ühisel pressikonverentsil Tšehhi värske presidendi Petr Paveliga, kes külastas Varssavit. Poola peaminister Mateusz Morawiecki kinnitas kaks päeva varem, et hävituslennukid antakse Ukrainale järgmise nelja-kuue nädala jooksul.

Poola õhuväe käsutuses on tosinkond Nõukogude päritolu Mig-29 hävituslennukit, mis saadi Saksamaalt. Andrzej Duda sõnul tehakse ettevalmistusi ülejäänud lennukite Ukrainasse saatmiseks. Poola president kinnitas, et lennukid on oma tööea lõpus.

Poola valitsuse esindaja Piotr Müller teatas hiljuti, et mitu riiki on kinnitanud valmidust saatma koos Poolaga Ukrainale Mig-29 hävituslennukeid.

Andrzej Duda ei täpsustanud kui mitu lennukit kokku Ukrainale antakse. Kuna Ukraina õhuvägi juba kasutab Mig-29 hävituslennukeid, siis saaksid nende piloodid hakata antud lennukeid kohaselt kasutama. Samas paljude spekulatsioonide keskmes olnud lääneriikide päritolu hävitajate andmine nõuaks täiendavat väljaõpet ning Ukraina taristu kohandamist.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki kinnitas jaanuaris, et Poola on valmis saatma Ukrainale ka F-16 hävitajaid, kui NATO liitlased seda toetavad. Morawiecki kinnitas tollal, et hävituslennukite tarne osas koordineeritakse täiel määral NATO kaitsealliansi liitlastega.

USA rahvusliku julgeoleku nõukogude esindaja John Kirby kinnitas varem, et kui teised riigid tahavad saata hävituslennukeid Ukrainale, siis USA kindlasti toetab seda.

Sõjandusblogi Oryx andmetel on Ukraina sõjas Venemaa vastu kaotanud tõendatult 61 lennukit, sh 18 Mig-29 hävituslennukit. Vene õhuvägi on samas tõendatult kaotanud 79 lennukit, kuid Vene õhuvägi on tervikuna suurem.

Nõukogude päritolu hävitajate Ukrainale andmist arutati palju ka 2022. aasta sõja alguses, kuid tollal kinnitas USA, et ei võimalda Poola nõukogudeaegsete hävituslennukite MIG-29 vahendamist Ukrainale. Tollal tahtis Poola anda Ukrainale kõik oma Mig-29 hävitajad.