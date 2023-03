USA föderaalreserv võib märtsis loobuda intressimäärade tõstmisest

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et üha rohkem investoreid eeldab, et föderaalreserv võib finantssektori ebastabiilsuse tõttu märtsis loobuda intressimäärade tõstmisest.

Investorid leiavad, et on olemas 50 protsendiline tõenäosus, et föderaalreserv ei tõsta 21. märtsi koosolekul intressimäärasid. Veel teisipäeval eeldas 30 protsenti investoritest, et föderaalreserv ei tõsta intressimäärasid. Kui föderaalreserv loobub intressimäärade tõstmisest, siis jääks föderaalfondide intressimäär 4,5 ja 4,75 protsendi vahele, vahendas The Wall Street Journal.

Viimati olid intressimäärad nii kõrgel tasemel 2007. aastal, kui puhkes ülemaailmne finantskriis. Paljud investorid eeldavad, et föderaalreserv viib aasta lõpuks intressimäärad alla nelja protsendi.

Hiljuti varisesid kokku mitu USA panka ja kolmapäeval langes järsult Šveitsi panga Credit Suisse aktsiate hind. Investorid loobuvad nüüd riskantsematest varadest, teatas The Wall Street Journal.

"Finantskriisid toovad kaasa nõudluse vähenemise. Pangad vähendavad krediidi kättesaadavust, tarbijad loobuvad suurte kulutuste tegemisest. Ettevõtjad lükkavad investeeringuid edasi," ütles endine föderaalreservi tippametnik Eric Rosengren.

Mõned analüütikud siiski eeldavad, et föderaalreserv tõstab märtsis intressimäärasid veel 0,25 protsendipunkti võrra.