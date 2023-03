Euroopa Komisjon tahab sundida tehnoloogiahiide enda kasutajate arvu ütlema

Euroopa Komisjoni siseturu volinik Thierry Breton kinnitas reedel, et kui suured tehnoloogiaettevõtted ei ütle Euroopa Liidule enda eurooplastest kasutajate arvu, siis määrab Komisjon ise, millised veebiplatvormid on nende hinnangul suured.

Euroopa Komisjoni siseturu volinik Thierry Breton teatas reedel, et mitmed suured tehnoloogiaettevõtted pole austanud digiteenuste õigusakti (Digital Services Act – DSA), mille kohaselt pidid ettevõtted teatama veebruariks kui palju kliente neil Euroopas on. Akti kohaselt kehtivad DSA mitmed nõuded ettevõttetele, millel on Euroopa Liidus üle 45 miljoni kliendi.

Euroopa Liidu seadust on rikkunud nii Amazon, Apple, Spotify, Booking.com, eBay, OnlyFans, AliExpress kui ka Pinterest. 2022. aastal vastu võetud digiteenuste õigusakti kohaselt peavad veebiplatvormid vastutama enda sisu modereerimise eest, et võidelda laste seksuaalse väärkasutamise ning terrorismi propageerimise vastu.

Thierry Breton kinnitas reedel, et Euroopa Komisjon määrab ise lähinädalatel, et millised veebiplatvormid on nende hinnangul suured. Komisjon on juba vastava otsuse 20 ettevõtte kohta teinud, mille hulka kuuluvad Facebook, Twitter ja Google.

Siseturu volinik Thierry Breton rõhutas, et kogu maailm jälgib praegu kas Euroopa Liidu reeglid töötavad ka praktikas, mitte ainult teoorias, vahendas Politico.