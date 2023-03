Veel üks Hiina mobiilirakendus kogub USA-s populaarsust

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Hiina mobiilirakendus Capcut muutub USA-s üha populaarsemaks. Capcuti emafirma on ByteDance, samale firmale kuulub ka Tiktok.

Capcut on videotöötlemise rakendus, mis aitab kasutajatel kiiresti luua videoid ja meeme. Viimaste nädalate jooksul on seda rakendust USA-s rohkem alla laaditud kui Tiktoki. Capcuti kasutajad väidavad, et rakendus aitab neil luua videoid, mis näevad välja professionaalsemad. See aitab kasutajatel oma videoid levitada Tiktokis ja teistel sotsiaalmeedia platvormidel, vahendas The Wall Street Journal.

Shanghais asuva andmejälgija Diandian andmetel on Capcutil umbes 200 miljonit aktiivset kasutajat.

Joe Bideni administratsioon nõuab, et Tiktoki emafirma ByteDance loobuks oma osalusest videorakenduses. Vastasel juhul võib USA Tiktoki keelustada. Capcut on seni vältinud USA võimude kriitikat. Capcut teatas, et salvestab kasutajate andmeid USA-s ja Singapuris.

Kriitikud leiavad samas, et kõik Hiina omanduses olevad firmad peavad täitma Pekingi korraldusi, kui kompartei seda nõuab.

Pekingis tegutsev Hiina meediafirma ByteDance on võimsate algoritmide abil välja arendanud rakenduste impeeriumi. ByteDance on nüüd üks Hiina väärtuslikumaid tehnoloogiahiiglasi. Tiktok konkureerib reklaamide turul USA tehnoloogiahiiglastega.

"Capcut teenib vähem raha kui Tiktok, kuid ByteDance plaanib rakenduse pealt rohkem tulu teenida," ütlesid asjaga kursis inimesed ajalehele The Wall Street Journal.