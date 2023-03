Operail müüs 22,7 miljoniga viimased tuhatkond rendivagunit

Eesti riigile kuuluva raudtee-ettevõtete kontserni tütarfirma AS Operail Leasing müüs veebruari ja märtsi jooksul ära viimased 1036 rendivagunit hinnaga 22,7 miljonit eurot. Sellega on kõik Operail Leasingule kuulunud vagunid müüdud ja rendiäri lõppenud.

Viimase enampakkumise tulemusena osutus ostjateks kuus Eesti ettevõtet ja üks Kasahstani ettevõte, teatas Operail.

Vagunite müük toimus kolmes järgus ning enampakkumistel tegi oma pakkumise erinevates etappides 20 huvilist.

Esimeses järgus müüdi möödunud aasta detsembris 522 Ukrainas asuvat vagunit hinnaga 6,51 miljonit eurot. Teises järgus sõlmis Operail Leasing mullu detsembris ja tänavu jaanuaris müügilepingud ettevõtetega, kes ostsid 807 vagunit hinnaga 22,1 miljonit eurot.

Vagunite rent oli viimased kuus aastat Operaili tulusaim ärisuund, sealt tuli 99 protsenti kasumist. Aastail 2017-2022 teenisid Operaili ja Operail Leasingu vagunid renditulu kokku 68 miljonit eurot. Operail teenis vagunite rendiäri omakapitali tootlust keskmiselt 21 protsenti aasta kohta, mis on 38 protsenti rohkem, kui esialgne äriplaan ette nägi.

Operail alustas vagunite rentimist aastal 2001, mil ettevõte oli veel osa AS-ist Eesti Raudtee. 2009. aastal liikus vagunite rent koos kaubavedudega eraldi ettevõttesse EVR Cargo (hiljem Operail). 2017. aastal laiendati äri ja soetati vaguneid juurde. 2021. aasta suvel koondus vagunite rent tütarettevõttesse Operail Leasing.

Ärimudeliks oli terve tegutsemisaja jooksul vagunite väljarentimine Euroopa ettevõtetele, kes kasutavad vaguneid kaubaveoks 1520 mm raudteel, nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliseks veoks.

Kuna vagunite rent ei ole riigile strateegiliselt oluline tegevus ning see äri on edukas ka vabal turul, otsustas riik ärist väljuda. Mõte kirjutati koalitsioonilepingusse 2016. aastal, praktikas algas väljumine 2021. aasta kevadel. 2022. aasta kevadel muutus Venemaa agressiooni tõttu müügi viis – ettevõtte AS Operail Leasing osalise erastamise asemel otsustati müüa maha selle vara.