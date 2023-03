Tšehhi president: Ukraina peab arvestama lääneriikide sõjaväsimusega

Tšehhi vabariigi presidendi Petr Paveli hinnangul saab Ukraina teha suuremaid sõjalisi operatsioone ainult sel aastal. Pavel on varem öelnud, et ukrainlastel on ainult üks võimalus edukaks vastupealetungiks. Erukindral Paveli hinnangul pöördub USA huvi 2024. aastal enam sisepoliitikale.

Tšehhi vabariigi värske president ja erukindral Petr Pavel ütles intervjuus Süddeutsche Zeitungile, et Ukraina peab tulevikus arvestama väheneva lääneriikide toetusega tulenevalt lääne sõjaväsimusest.

Samuti peab olulise sündmusena arvesse võtma Ameerika Ühendriikide presidendivalimisi 2024. aastal, mil USA poliitilise arutelu fookus läheb enam sisepoliitika peale. USA toetuse vähenemine tähendaks Paveli hinnangul ka Euroopa riikide toetuse vähenemist Ukrainale.

Kõige eelneva tõttu arvas Tšehhi president, et Ukraina relvajõud ei saa 2024. aastal algatada suuri ja keerulisi sõjalisi operatsioone. Seega on Vene-Ukraina sõjas otsustav just 2023. aasta. Paveli hinnangul on lääneriikide sõjalise toetuse tõttu Ukraina edaspidi paremas läbirääkimiste positsioonis Venemaa vastu.

Erukindral Petr Pavel on varem öelnud intervjuus Poola ajalehele Rzeczpospolita, et Ukraina jaoks on kõige parem alustada lähikuudel vastupealetungi okupeeritud alade vabastamiseks. Selleks on Paveli hinnangul Ukraina vägedel ainult üks võimalus.

Petr Pavel on varem kuulunud NATO peasekretäri nõustavasse sõjalisse komiteesse ning tal on nii Nõukogude kui ka Lääne sõjaline haridus. Pavel on varem arvanud, et Ukraina peaks saama nii Euroopa Liidu kui ka NATO liikmeks.