Priske: Slava Ukraini võinuks kahtluse enne avalikkusesse jõudmist lahendada

"See kahtlus, mis on kahetsusväärselt ka ajakirjandusse jõudnud, oleks mõistlik olnud Slaval endal ära lahendada, ennetavalt võib-olla revisjonikontroll läbi viia ja selgusele jõuda. Aga nüüd me teeme seda suure avalikkuse surve all, mis muidugi asju lihtsamaks ei tee. See kahtlus on fokusseerunud sellele, kas need kokkulepped ja teenuseosutajad on andnud meile kõige parema hinna, mis tollel hetkel oli võimalik või mitte. Nende partneritega on igasugune koostöö peatunud kuni revisjoni ja tulemuste selgumiseni," rääkis Priske "Ringvaates".

Priske on veendunud, et kõik Slava Ukraini abiprojektid on jõudnud abivajajateni. "Mina ei ole isiklikult kuulnud ühtegi kahtlust selles osas, et see abi ei oleks abivajajateni jõudnud."

Viimased paar kuud ei ole Slava Ukraini ühtegi suuremat annetuskampaaniat korraldanud, kuid siiski on näiteks viimase kolme nädala jooksul MTÜ-le laekunud annetustena üle 50 000 euro, ütles Priske.

Ka erinevates projektides on olnud Priske sõnul umbes pooleteise kuu pikkune seisak. Samas kiitis Slava Ukraini nõukogu eelmisel nädalal heaks Ukraina sõduritele esmaabi koolituste tegemise projekti jätkumise. Selle projektiga saab koolituse ja esmaabi paki üle 8000 sõduri.