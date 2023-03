Eesti saadab välja Vene diplomaadi

Välisministeerium kutsus reedel välja Venemaa suursaatkonna ajutise asjuri ja andis üle diplomaatilise noodi selle kohta, et Venemaa suursaatkonna diplomaatilise staatusega töötaja on kuulutatud persona non grata'ks, teatas ministeeriumi pressiteenistus.

Kõnealuse isiku tegevus Eestis on rikkunud diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni, mistõttu peab ta Eestist lahkuma hiljemalt 29. märtsiks.

Välisministeeriumi kinnitusel on Vene diplomaat tegelenud otseselt ja aktiivselt Eesti julgeoleku ja põhiseadusliku korra õõnestamisega, Venemaa sõjategevust õigustava propaganda levitamisega ning Eesti ühiskonna lõhestamisega.

Välisministeerium nõudis jaanuari algul Venemaalt selle Tallinnas asuva saatkonna töötajate arvu viimist võrdseks Eesti saatkonna personali suurusega Moskvas, mis tähendas Vene saatkonna koosseisu vähendamist rohkem kui poole võrra. Kokku pidi riigist lahkuma 13 Vene diplomaati ja kaheksa tehnilist töötajat.

Sellele vastas Venemaa oma suursaadiku ärakutsumisega Tallinnast ning soovitusega Eesti saadikule Moskvast lahkuda. Mõlemad suursaadikud lahkusid oma asukohariigist 7. veebruaril.

Praegu on mõlemal riigil teise pealinnas asuvas saatkonnas kaheksa diplomaadi staatusega töötajat.