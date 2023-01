Reinsalu: meil pole kavatsust Eestis Vene saatkonda sulgeda

Kuigi nii Eesti kui ka Venemaa on teinud oma sammud vastaspoole diplomaatide arvu vähendamiseks oma riigis, ei ole praegu mingit kavatsust kõik diplomaadid mõlemast riigist välja saata või tagasi kutsuda, ütles Reinsalu.

"Meie saatkond (Moskvas) jääb alles. Me ei ole seadnud kavatsust Vene saatkonda likvideerida Eesti vabariigi territooriumil ja sellest kavatsusest ei ole teatanud ka Venemaa," lausus välisminister.

Venemaa välisministeerium teatas esmaspäeval, et kutsus välja Eesti suursaadiku Moskvas Margus Laidre ja andis talle aega 7. veebruarini Venemaalt lahkumiseks. Venemaa kutsub tagasi ka oma suursaadiku Tallinnas.

Reinsalu sõnul ei ole praegu mõtet rääkida diplomaatiliste suhete lõpetamisest kahe riigi vahel, sest esindust Moskvas on Eestil vaja juba pragmaatilistel põhjustel.

"Eesti kodanikke silmas pidades, konsulaarhuvisid silmas pidades on ratsionaalne, et diplomaatiline esindatus meile Venemaal on. Mis puudutab Venemaa vastusamme /.../ meie vastus diplomaatiliste sammude puhul on selge – me lähtume pariteetsusest ja sellega peab Venemaa arvestama. Kõik," lausus Reinsalu.

Diplomaatide arvu üsna miinimumini viimine ei tähenda, et Eestil katkeks igasugune infovoog Venemaalt, märkis ta.

"Sama suur koosseis on meil diplomaate Moskvas ja eks ka asjurid omavahel suhtlevad, kindlasti asjurit kaasatakse aruteludesse. /.../ Eks infot koguvad riigid väga erinevalt: vahetavad informatsiooni luureorganisatsioonid, tugineme Vene opositsioonile, kes asub siinpool piiri; tugineme avalikele allikatele," ütles Reinsalu.

Etteheidetele, et milleks üldse suhelda terroristliku riigiga, nagu Venemaa, vastas Reinsalu, et suhtlus on sisuliselt külmunud ja seda mitte ainult poliitiliselt, vaid ka valdkonniti.

"Ma arvan, et pole mõtet ette kujutada, et keegi mingeid asju Venemaal ajab heauskse eesmärgiga. /.../Mis puudutab seda, et oleme ühise piiriga riigid – autod liiguvad üle piiri, meil on ühine veekogu, on rida tehnilisi küsimusi, mille puhul on suhtlemine paratamatu riikide vahel – see on aktsepteeritav ja arusaadav, aga see ei tähenda, et me oleksime kuidagi kahemõttelised Vene agressiooni suhtes," lausus välisminister.

Reinsalu sõnul pole ka Venemaaga diplomaatilise pariteetsuse kehtestamine, mis peaks lõpule viidama veebruaris, uus idee, vaid selle üle on ka varem Eesti välisministeeriumis arutletud.

"Fakt on see, et meil on aastate jooksul olnud juhtumeid, kus Eesti on välja saatnud Venemaa diplomaate mittesobiva käitumise eest ja millele on Venemaa vastanud omakorda pariteetselt. Põhimõte on see, et (olukorras) väiksem versus suurem saatkond on see meile olnud keerulisem. See (Eesti käik) tasakaalustab meie positsioone nii julgeolekuliselt kui ka poliitiliselt," märkis Reinsalu.