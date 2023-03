Kolonel Kundla: Venemaa alustab suurt värbamiskampaaniat

"Alanud on ulatuslik värbamiskampaania, juba käib infokampaania ning avatakse värbamispunkte," rääkis Kundla reedel kaitseministeeriumi korraldatud iganädalasel briifingul. Tema sõnul kuulutatakse värbamislaine ametlikult alanuks 1. aprillil, aga töö selle nimel juba käib.

Suur erinevus eelmisel sügisel toimunud värbamisega on aga selles, et nüüd on alustatud sõjaväkke kutsumist ka jõukama elanikkonnaga Venemaa suurlinnades. Varem võeti mehi Ukrainasse sõtta saatmiseks peamiselt riigi äärealadelt ning suuresti mittevene rahvusest elanikkonnaga regioonidest.

"Võib öelda, et sõda saab nüüd ka Venemaa läänepoolsete alade elanikele palju lähedasemaks," tõdes kolonel.

Lisaks algab 1. aprillil ka igakevadine noorukite ajateenistusse kutsumine, mis kestab juuli keskpaigani, märkis Kundla. Ajateenijaid siiski sõtta ei saadeta, aga neid kasutatakse abiteenistuses sõjapiirkonna lähedal ja lisaks survestatakse neid kindlasti ka pärast ajateenistuse lõppu lepinguliseks hakkama, et neid oleks võimalik Ukrainasse saata.

Kolonel tõi ka välja selle, et ajateenistusse kutsumise vanuse ülempiir on Venemaal tõstetud 30 eluaastani.

"Kõik see on pannud suure surve alla sõjakomissariaadid ja see on ka meile näha," märkis ta.

Inimressurssi vajab Vene armee nii oma kaotuste kompenseerimiseks Ukrainas kui ka uute üksuste formeerimiseks, selgitas Kundla.

Lisaks jätkavad oma tegevust ka erasõjafirmad, nii olevat Wagner teatanud kavatsusest värvata juurde 30 000 võitlejat.

Olukorra kohta Ukrainas märkis kolonel Kundla, et Venemaa surve on võrreldes eelmise nädalaga kasvanud ja initsiatiiv on Vene üksustel, kuid sellegipoolest ei ole nad suutnud uusi territooriume Ukrainast vallutada. Suurimad lahingud on endiselt Bahmutis ja Avdijivkas.

Ilm lubab peagi tankide kasutamist

"Ilmaennustus näitab, et Ida-Ukrainas jätkub soe ja kuiv ilm, mis tähendab, et paari nädala pärast ilm ja pinnas enam manöövrit ei piira ja siis võime näha, kes initsiatiivi haarab ja kuidas seda teeb," ütles Kundla.

Talvele järgnenud sula ning kevadised vihmasajud muudavad Ukrainas pinnase nii pehmeks, et sel ajal rasketehnika, sealhulgas ka tankid maastikul liikuda ei saa.

Lääneriigid on lubanud ja juba ka saatnud Ukrainale Saksa päritolu tanke Leopard 2, mille abil loodab Ukraina sõja kulgu pööret tuua.