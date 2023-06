Vallavanem: väikekoolide sulgemise hoiaks ära ministeeriumi kiire ja selge plaan

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas avaldas reedel tunnustust aasta kooli tiitli saanud Metsküla algkoolile ja teistele väikekoolidele ning lubas töötada selle nimel, et leida omavalitsustega lahendused kodulähedaste väikekoolide säilitamiseks.

Lääneranna vallavanema Ingvar Saare sõnul on aga probleem selles, et tegelikkuses pole ministeeriumil väikekoolide toetamiseks selget plaani.

"Me oleme värskelt ministriga kohtunud ja minister on ka ise tunnistanud, et täna neil mingit konkreetset plaani ei ole," ütles Saare. "On lihtsalt kolm miljonit, aga millele see üle Eesti jaguneb, see on veel täna kokku leppimata."

Lisaks ütles Saare, et raha jaotuseks ei peaks ootama 2024. aasta sügiseni. "Ka päriselt oleks tegusid vaja, et mida ja milliseid koole me siis rahastame," sõnas ta.

Saare selgitas, et kui riik võib palgafondi osas isegi vastu tulla ja erisusi kehtestada, siis koormus omavalitsustele jääb sellegipoolest alles.

Tema sõnul võiks riik maakoolidele tagada rahastuse halduskuludeks, aga veelgi olulisemad oleks investeeringuvahendid, millega saaks koolimajasid küttekulu kokkuhoiuks energiatõhusamaks rekonstrueerida.

Saare sõnul ei taha Lääneranna vald sihilikult tänavu aasta kooli tiitliga pärjatud Metsküla algkooli sulgeda. Tema sõnul tuleneb sulgemise otsus laste arvust ja valla puuduvast võimekusest pidada ülal seitset erinevat kooli.

Saare lisas, et aasta kooli tiitli auhind sulgemise otsust ei muuda. "Me vaatame koolivõrku tervikuna ja kui riik reaalse lisatoetusega välja ei tule, siis valla üldist seisu vaadates peame otsustega edasi minema," sõnas Saare.

Lääneranna vallavolikogu otsustas tänavu 24. märtsil, et sügisest suletakse Metsküla ja Lõpe kool, Virtsu kool muutub põhikoolist neljaklassiliseks ning Varbla ja Koonga kool muutuvad 2024. aasta sügisest kuueklassiliseks. Otsustele vastu seisvad kohalikud lapsevanemad pöördusid Tallinna halduskohtusse ning nii Lõpe, Virtsu kui ka Metsküla kool said kohtus esialgse õiguskaitse. Vald otsustas omakorda Virtsut puudutava otsuse vaidlustada ning plaanib sama teha ka Metsküla ja Lõpe kooli osas.