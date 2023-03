Hartman: voogedastuse maksustamisest tulev raha läheks Eesti filmitootmisse

Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid leppisid neljapäeval koalitsioonikõnelustel kokku plaanis maksustada voogedastusplatvorme.

Voogedastuse maksustamise eesmärk on Hartmani sõnul suurendada ressursse Eesti filmitootmise jaoks. Sarnane maks on kehtestatud pea paarikümnes Euroopa riigis ning kultuuriministeerium on alustanud ka analüüsi, kuidas seda Eestis teha, rääkis Hartman.

Koalitsioonikõnelustel lepiti kokku eesmärgis, kuid mitte detailides. Hartmani sõnul peaks maksukohustuse kehtestamisel välismaistele voogedastusplatvormidele selle kehtestama ka kodumaistele platvormidele.

"Aga seal on kaks võimalust – üks on see, et maksad vastava maksu ja teine on see, et panustad ise Eesti filmi. Ja väga paljud need Eestis tegutsevad platvormid on panustamas Eesti filmi," ütles Hartman.

Hartmani sõnul on teiste riikide praktika maksustada ettevõtte tulu, mis on teenitud konkreetse riigi klientidelt.

ERR-i nõukogu liikmete arvu on plaanis suurendada

Ühtlasi leppis koalitsioon kokku plaanis muuta rahvusringhäälingu seadust. Hartmani sõnul on ERR-il tulnud juurde mitmeid ülesandeid ja tegevusi, mis ei ole praegu seaduses välja toodud.

Samuti soovib koalitsioon vaadata üle rahvusringhäälingu rahastamise ja vähendada rahastuse sõltuvust poliitilistest otsustes.

"Praegu riigieelarves otsustatakse number vastavalt kokkuleppele, mida poliitikud riigikogus teevad. Eesmärk oleks leida lahendusi, kus poliitiline sekkumine oleks võimalikult väike. Üks teema, mida arutasime, oli kuidas suurendada ekspertide hulka ERR-i nõukogus," ütles minister.

Küsimusele, mis seaduses konkreetselt muutmist vajas, vastas Hartman, et nii detaili koalitsioonikõneluste laua taga ei mindud. "Kommentaar, mis lauas kõlas, ja millest rääkisime, on see, et on mitmeid tegevusi ja ülesandeid, mida ERR täidab, aga mida praegusel hetkel seaduses ei ole. Selle pealt toodi välja Jupiter. Aga kuidas ja mida, selle peavad välja tooma eksperdid," ütles Hartman.

Ühtlasi soovib koalitsioon määrata rahvusringhäälingu nõukogusse praegusest rohkem eksperte ning nende hulk peaks olema poliitikutest suurem. "Näiteks pool nendest, kes nõukogu liikmed on," ütles Hartman.

Praegu kuulub seaduse järgi nõukogusse üks esindaja igast riigikogu fraktsioonist ning neli asjatundjat.

"Tõenäoliselt see tähendaks praegusel hetkel arvulist suurendamist, aga need on kõik seaduse väljatöötamiskavatsuse puhul need küsimused, millest peaksime rääkima," rääkis minister.

ERR-i kanalitesse reklaami toomine ei ole Hartmani sõnul teemana laual. "Korra küll kolleegid seda küsisid, aga selle teemaga me edasi ei läinud. Seda toetust hetkel ei olnud," ütles ta.