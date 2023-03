Palgasõdurite rühmitus Wagner suurendab kohalolekut Kesk-Aafrika Vabariigis

Ajaleht The Times kirjutab, et Venemaa palgasõdurite rühmitus Wagner suurendab oma kohalolekut Kesk-Aafrika Vabariigis.

Wagneri grupeering toetab Kesk-Aafrika Vabariigis president Faustin-Archange Touadeera režiimi.

Hiljuti teatas Bloomberg, et Wagneri juht Jevgeni Prigožin on asunud oma tähelepanu Ukraina asemel Aafrika peale viima. Wagneri grupeering kannab Ukrainas suuri kaotusi.

Wagneri grupeeringu võitlejad ründasid hiljuti Kesk-Aafrika Vabariigis asuvat prantslastele kuuluvat õlletehast. Rünnak toimus märtsi alguses, tehas kuulus Prantsuse firmale Castel.

"Õlletehase ründamine on osa hiljutistest sündmustest, mis viitab, et Wagner muudab taktikat," ütlesid lääneriikide diplomaadid ajalehele The Times.

Viimase kahe aasta jooksul on Prantsusmaa ja EL-i saatkondades toimunud seletamatuid tulekahjusid. Rünnatud on ka Prantsuse telekomifirma Orange peakorterit.

"Alates saabumisest on Wagner tegutsenud Prantsuse huvide vastu. See õlletehase rünnak oli nende viimane samm," ütles mõttekoja Crisis Group Aafrika ekspert Charles Bouessel.

Venemaa Kesk-Aafrika Vabariigi kultuuriatašee on seotud Wagneri grupiga, ta tõi hiljuti turule oma õlle Africa Ti L'Or.

Hiljuti külastas Kongot Prantsuse president Emmanuel Macron. Ta jäi videolõigule, kus hoidis käes Casteli pudelit. "See oli diskreetne viis, kuidas Macron sai Prantsuse firmale toetust avaldada," ütles Bouessel.