Uue koalitsiooni ees seisab tervishoiu rahastamise probleemide lahendamine

Kui varasemad valitsused said tervishoiu rahastamise probleemidest mööda vaadata, siis uuel valitsusel seda võimalust ei ole, kuna vanamoodi jätkates on aastaks 2025 haigekassa eelarve miinuses hinnanguliselt 100 miljoni euroga. Eesti 200 hinnangul oleks abi eraravikindlustuse soosimises, sotsiaaldemokraadid aga seda mõistlikuks ei pea.

Praegune solidaarne ravikindlustus tugineb põhimõttele, et töölkäijad maksavad kinni mitte ainult enda, aga ka laste ja eakate ravi. Vananevas ühiskonnas, kus maksumaksjaid jääb aina vähemaks, samas eakaid tuleb juurde ning meditsiin läheb aina kallimaks, napib raviraha juba praegusel tasemel meditsiini püsti hoidmiseks, rääkimata lisanduvatest kulutustest.

"Me teame, et haigekassa, mis varsti saab olema tervisekassa, ressurss saab olema üsna napp ja paari aasta pärast me näeme olulist miinust seal. See tähendab, et neid kohti, kust lisaraha saada, tuleb otsida," rääkis reformierakondlasest sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Eesti 200 hinnangul tuleks soosida tööandja pakutavat eraravikindlustust, vabastades selle erisoodustusmaksust.

"Praegu ongi kahjuks süsteem olnud sellesuunaline, et inimesed ostavadki raha eest juurdepääsu tervishoiule. Mida me tahame teha, on panna solidaarsussüsteem erarahastusega ühte pilti. On see siis esmatasand, kus perearst ongi see väravavaht, suunab inimesi ja see rahapott läheb laiemaks. /.../ Me ei leiutagi maailma otsast peale, vaid me vaatame, kuidas me saame tervishoiusüsteemi raha juurde," selgitas Eesti 200 liige Margus Tsahkna.

Endise sotsiaalministri Jevgeni Ossinovski (SDE) sõnul on esialgu olemas kokkulepe, et selle aasta jooksul tuleb senine tervishoiu rahastamise mudel üle vaadata.

"Sotsiaaldemokraadid on solidaarse tervishoiusüsteemi loojad ja hoidjad ja meie kindlasti nende ettepanekutega kaasa ei lähe, mis suurendavad ebavõrdsust tervishoiusüsteemi sees," ütles ta.

"Lootus, et Eesti-suguses riigis õnnestub luua massiivne eraravikindlustus ilma, et kannataks solidaarne süsteem, on lihtsalt ebapädev seisukoht. Ja sellisel viisil süsteemset lahendust ei tule ja seda on tervishoiule kahtlemata vaja," lisas ta.

"Ma ei näe majanduslikku argumentatsiooni, miks me peaksime eraravikindlustuse tooma. Küll siin võib olla poliitiline kaalutlus, et teatud elanikkonnagrupp, kes nagunii saavad paremini hakkama – kõrgemapalgalised töötavad inimesed –, on rahulolematud praeguse tervishoiu rahastamise korraldamisega," ütles Tartu Ülikooli analüütik Andres Võrk.

Võrgu sõnul soosivad suurema sissetulekuga inimesed eraravikindlustust, sest see vähendab nende maksukoormust erinevalt näiteks sotsiaal- või tulumaksu tõstmisest.

Koalitsioon jätkab tervishoiuarutlusi uuel nädalal.